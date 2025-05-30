無紙化證券市場或明年初生效　將先用於新發行人

港交所指，一直與香港證監會及證券登記公司總會緊密合作，支持市場在營運操作上準備好實施無紙證券市場。

無紙證券市場將適用於已在或將在聯交所上市的股份、預託證券、合訂證券、 認可集體投資計劃的權益、為集資而發行的股本權證，或供股證券的權利，透過減少對紙張和人手處理過程的需求，促進直通式處理和改善本地金融市場的基礎設施，加強香港證券市場的效率及競爭力。

無紙證券市場全面實施後，幾乎所有香港上市證券都可以通過無紙形式持有，使香港市場緊貼全球最佳常規，同時提高市場效率。日後，股票結算的處理程序將更迅速，亦方便投資者以電子化的方式管理投資組合，發行人和中介機構在內的其他市場參與者也將受惠於流程簡化和自動化所帶來的效率提升。

另外，聯交所將引入新的運作程序，適用於參與證券轉入或轉出香港中央結算的操作。相關訂明證券成為參與證券之前將有過渡期及特別安排，以便實體股票證書的存入、去實物化和提取。投資者和市場參與者應留意無紙證券市場的運作模式，並為過渡至無紙證券市場做好適當準備。過渡安排的詳情將適時公布。