中原：10大屋苑5月成交量按月升6.6%

中原地產指出，十大屋苑於5月暫錄約178宗成交，按月回升約6.6%。惟個別屋苑表現遜色，鴨脷洲海怡半島僅7宗買賣，按月下挫約36.4%，平均呎價亦跌約3.8%，價量均為跌幅最大。

至於本月整體交投有所回升，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，位於西沙路的新盤的低價推盤吸引買家，向隅客回流二手市場，拆息持續向下，租金則不斷向升，「供平過租」重臨，料下月樓市交投將穩步上揚。

睇樓量方面，該批屋苑本周末(5月31日、6月1日)預約睇樓量錄得458組，按週微跌3組或約0.7%，但仍屬近8周次高水平。

該行楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園累錄17宗成交，較上月急增1.8倍，為買賣升幅最大屋苑之一，而屋苑預約睇睇樓量於周末錄40組，亦按周上升約14.3%。

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城於過去兩個月交投暢旺，以致優質盤源逐漸消化，故本月成交按周回落約28.6%，暫錄20宗，平均呎價亦微跌約0.9%，報約13,861元。

九龍區方面，該行馮健平稱，荔枝角美孚新邨本月錄19宗成交，按月下跌約26.9%，交投量屬近8個月低位。

中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月錄得38宗買賣，按月增加約46.2%，為交投最活躍屋苑，惟樓價仍然受壓，平均呎價按月再跌約2.2%，最新約7,784元，連跌4個月。