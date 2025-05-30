維景灣畔三房戶860萬易手　原業主4年帳蝕22%

樓價從高位累跌不少，不少近年入市的業主，現沽貨大幅損手離場，將軍澳維景灣畔套三房山景戶以860萬元成交，原業主持貨約4年帳面虧損約250萬元，貶幅約22.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，灣仔區5月錄逾30宗買賣成交，當中近七成為投資者入市，區內立興大廈頂層單位，實用面積約311方呎，兩房間隔，以300萬元連租約成交，呎價約9,646元，新買家為投資者，購入作收租用，以現租金約1.35萬元計，租金回報約5.4厘。

●中原梁浩祥指出，鴨脷洲海怡半島28座低層F室，實用面積約731方呎，三房套房間隔，放盤不足一個月，以935萬元獲承接，呎價約12,791元。新買家為投資者，見區內租盤較少，入市作收租投資用途。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園3座高層D室，實用面積約792方呎，套三房設計，減價100萬元，成交價低見800萬元，呎價約10,101元。－－－－－

九龍區

●中原李浩洋指出，鑽石山星河明居B座中層3室，實用面積約517方呎，三房間隔，原叫價788萬元，一度下調至748萬元仍乏人問津，最後減至730萬元始獲洽購，終累減68萬元，以720萬元成交，呎價約13,926元。

●中原洪金興表示，油塘海傲灣1B座中層E室，實用面積約264方呎，一房間隔，開價460萬元，減至435萬元易手，呎價約16,477元。原業主於2019年4月以657.6萬元買入單位，持貨6年多帳面蝕讓約222.6萬元，貶值約33.9%。

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新界區

●中原趙愛蓮表示，大埔天鑽10座中層B室，實用面積約579方呎，兩房間隔，以680萬元沽出，呎價約11,744元。原業主2019年以819萬元購入單位，持貨約6年帳面虧蝕約139萬元，貶值約17%。

●中原吳謙成指出，沙田新城市廣場3座中層D室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，叫價約900萬元，減價約80萬元，以820萬元售出，呎價約12,713元。

●中原侯惠良表示，沙田花園城3期A座高層F室，實用面積約268方呎，兩房間隔，叫價約315萬元，議價後以312萬元獲承接，呎價約11,642元。

●世紀21奇豐李嘉文指出，沙田第一城52座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，累減20萬元，以400萬元成交，呎價約13,158元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢匡湖居湖景閣頂層戶，實用面積約522方呎，兩房間隔，連天台約380方呎，以650萬元連車位成交，呎價約12,452元。

●晉誠地產鄧錦雄指出，青龍頭豪景花園26座中層A室，實用面積約1,382方呎，三房套房間隔，連兩個車位以1,028萬元售出，呎價約7,483元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊本月累錄38宗成交，較上月全月多出約46%，屋苑美湖居4座中層G室，實用面積約544方呎，三房間隔，向減價35萬元，以405萬元沽出，呎價約7,445元。

●利嘉閣蕭啟諾指出，天水圍慧景軒3座高層H室，實用面積約553方呎，兩房間隔，以530萬元放售，議價後以510萬元售出，呎價約9,222元。原業主於2017年以約530萬元買入單位，現帳面損失約20萬元。

●中原王勤學表示，元朗區本月錄約127宗二手成交，較上月增加約18%，包括7宗銀主盤成交，其中，YOHO MIDTOWN第7座高層A室銀主單位，實用面積約507方呎，兩房間隔，叫價660萬元，減至652萬元沽出，呎價約12,860元。

●利嘉閣歐柏倫稱，將軍澳維景灣畔9座低層F室，實用面積約645方呎，套三房間隔望山景，以860萬元成交，呎價約13,333元。原業主於2021年以約1,110萬元買入單位，持貨約4年帳面虧損約250萬元，貶幅約22.5%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑A座中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，累減約65萬元，以415萭元未補價第二市場價成交，呎價約6,905元。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田居屋愉翠苑S座高層5室，實用面積約663方呎，套三房間隔，放盤兩個月減價22萬元，成交價588萬元，呎價約8,869元。

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