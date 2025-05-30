美股全線下跌　道指挫42點　Gap急瀉20%

美股3大指數周五早段下跌，道指跌42點，報42,173點；標指跌26點，報5,886點；納指跌155點，報19,020點。港股夜期報22,960點，跌226點，低水330點。

美國消費企業正遭受來自關稅的衝擊，連鎖服裝品牌集團Gap警告，在美國目前關稅基礎下，全年的營運成本將上升2.5億至3億美元(約19.5億至23.4億港元)。即使該公司採取應對策略減輕成本後，關稅仍會對2025財年(截至明年5月)餘下時間產生影響，預期令公司損失經營溢利一億至1.5億美元。受消息影響，Gap股價於周五早段大跌20.68%。

Gap截至5月3日止季度淨利潤按年增長22.15%至1.93億美元；收入按年增長2.21%至34.63億美元，與2%的同店銷售增速一致。該公司目前仍預期，本財年內總體收入增長僅1至2%，淨關閉35間分店。

早前已發盈警的American Eagle Oufitters(AEO)截至5月3日止季度收入按年減少4.74%至10.89億美元；淨虧損6,489.9萬美元，按年轉盈轉虧。該公司此前已因為關稅及需求放緩等因素而發警告，下調了上季及全年業績指引。AEO股價早段曾瀉1.56%。

除了服裝公司外，大型連鎖倉儲式超市Costco亦提到關稅所帶來的挑戰。該公司行政總裁Ron Vachris表示，已趕在關稅生效前急緊發貨，且將部分貨物臨時轉往美國以外的市場銷售；又透露其吸收了部分關稅成本，例如來自中美洲、南美洲的部分水果，目前在美國的售價依然不變。不過，針對某些特定商品，該公司依然會選擇加價。

Costco未有提供業績指引，其上季收入按年升8.01%至632.05億美元；淨利潤升13.2%至19.03億美元。就同店銷售表現而言，上季的按年增幅為5.7%，其中美國市場增長6.6%，這或許反映美國消費者趕在關稅前大舉囤貨。