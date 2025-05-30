新盤市場單日錄得至少8宗終止交易個案
2025年05月30日 22:02
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樓價跌勢未止，新盤市場單日錄得至少8宗終止交易個案。主打開放式單位的市區單幢樓盤，最新劈價兩成促銷一手貨尾。
●黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨錄雙破頂成交
新世界發展(00017)、帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，周五(30日)通過招標售出5伙，包括第1A座38樓P2室，實用面積1,706方呎，連同1個車位以8,530萬元售出，呎價高見50,000元，兩者均刷新該盤新高紀錄。該盤累沽24伙，共套現逾13億元。
●屯門青山公路黃金海灣第2期珀岸單日沽14伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周五(30日)展開新一輪銷售，即日售出14伙，涵蓋一房至三房間隔，成交價介乎361.7萬至1,154.8萬元。當中，售價最高為1A座16樓C室，為實用面積804方呎的三房單位，享有海景，呎價約14,363元。
●旺角雋薈減價兩成促銷貨尾
由益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，周五(30日)修訂兩張價單，將最高折扣率大幅增加至最多30%，變相較2022年最初開售時減價逾兩成。其中，21樓E室，為實用面積160方呎的開放式單位，2022年最初折實價為421.6萬元，經調整後，最新折實價減至327.9萬元，折實呎價約20,494元。由銷售安排所見，該單位會連同現有租約出售。
●洪水橋#LYOS錄「一食兩食」成交
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，日前推出「9成按揭付款計劃」後，於周五(30日)錄得「一客兩食」成交，有中港商人買家斥資逾1,917萬元連購兩伙。上述包括複式D座32號單位，屬花園複式戶，實用面積788方呎，外連306方呎天台及362方呎花園，成交價1,307.9萬元，呎價約16,598元。
●長沙灣Belgravia Place兩期單日沽4伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place兩期項目，周五(30日)暫沽4伙，成交價介乎475.42萬至729萬元，呎價約15,315至18,824元。其中Belgravia Place第1期的1B座28樓10室，為實用面積336方呎的兩房單位，以632.49萬元售出，呎價約18,824元。
●藍田KOKO HILLS系列累售899伙
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(30日)售出四房海景單位，為2座18樓A室，實用面積1,300方呎，成交價2,550萬元，呎價約19,615元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出899伙，已套現逾88億元。
●屯門掃管笏凱和山獲投資者斥390萬購入一房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，周五(30日)錄得兩宗成交，均為資深投資者分別購入細價戶型。其中， 第5座19樓L室，實用面積408方呎，屬一房開放式廚房間隔，以390.33萬元成交，呎價約9,567元。該盤同日最新錄得兩宗終止交易個案。
●將軍澳藍塘傲天台特色戶交易告吹
麗新發展(00488)及帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，周四(29日)錄得1座18樓B室的終止交易，該單位為連天台特色戶，實用面684方呎，採兩房連梗廚間隔，內置樓梯連接365方呎天台，原本於2021年5月以1,976萬元售出，當時呎價約28,889元，買家採用「1440無憂無慮優先入住付款計劃」購入物業，成交期長近4年，惟交易已經終上。
●啟德天瀧三房終止交易 原本呎售約32,459元
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周四(29日)錄得3座15樓A室的終止交易，該單位實用面積1,102方呎，採三房間隔，原本在2023年5月以3,577萬元售出，當時呎價約32,459元。
●香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海四房終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(29日)錄得1A座16樓A室的終止交易個案，該單位實用面積1,299方呎，採四房間隔，原本於去年3月以5,128.42萬元，呎價約39,480元。