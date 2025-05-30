樓價跌勢未止，新盤市場單日錄得至少8宗終止交易個案。主打開放式單位的市區單幢樓盤，最新劈價兩成促銷一手貨尾。

●黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨錄雙破頂成交

●屯門青山公路黃金海灣第2期珀岸單日沽14伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周五(30日)展開新一輪銷售，即日售出14伙，涵蓋一房至三房間隔，成交價介乎361.7萬至1,154.8萬元。當中，售價最高為1A座16樓C室，為實用面積804方呎的三房單位，享有海景，呎價約14,363元。

●旺角雋薈減價兩成促銷貨尾

由益兆集團控股及俊和發展集團旗下的旺角雋薈，周五(30日)修訂兩張價單，將最高折扣率大幅增加至最多30%，變相較2022年最初開售時減價逾兩成。其中，21樓E室，為實用面積160方呎的開放式單位，2022年最初折實價為421.6萬元，經調整後，最新折實價減至327.9萬元，折實呎價約20,494元。由銷售安排所見，該單位會連同現有租約出售。

●洪水橋#LYOS錄「一食兩食」成交

●長沙灣Belgravia Place兩期單日沽4伙

●藍田KOKO HILLS系列累售899伙

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周五(30日)售出四房海景單位，為2座18樓A室，實用面積1,300方呎，成交價2,550萬元，呎價約19,615元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出899伙，已套現逾88億元。

●屯門掃管笏凱和山獲投資者斥390萬購入一房戶

●將軍澳藍塘傲天台特色戶交易告吹

●啟德天瀧三房終止交易 原本呎售約32,459元

●香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海四房終止交易