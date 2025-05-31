東方日報B1：美通脹降溫　減息壓力增

美國總統特朗普一直要求聯儲局盡快減息，甚至為此不惜多番在公開場合、社交媒體平台上隔空批評聯儲局主席鮑威爾。當地時間周四，特朗普於本屆任期內首度召見鮑威爾「照肺」，當面重申減息的要求，又批評該局不減息的做法是「錯誤」。面對來自總統的巨大政治壓力，鮑威爾顯現其法律出身的專業和冷靜特質，企硬不肯讓步。不過，最新公布的數據顯示，美國通脹持續放緩，聯儲局在多重壓力之下，可能有需要加快減息步伐。

事緣聯儲局最重視的通脹指標──4月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.1%，低過預期；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數升2.5%。同時，美國居民4月的個人收入按月升0.8%，個人開支僅升0.2%，反映經濟似乎正失去動力。數據公布後，美國10年期國債孳息率變化不大，續於4.4厘左右徘徊；美匯指數報99.33。

另外，美國4月商品貿易逆差為876億美元，遠低過市場預期，似乎反映出關稅對進口需求的衝擊巨大。4月美國商品進口按月亦大跌19.8%，為有紀錄以來最大跌幅。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注9月或之前減息的機率增至68.8%。

就在鮑威爾與特朗普會面後，聯儲局發聲明稱，會面未論及鮑威爾對貨幣政策的預期，但重申貨幣政策路徑將完全取決於經濟數據及前景。聯邦公開市場委員會(FOMC)會按情況而決定幣策方向，以穩定物價及實現充分就業。白宮則表示，特朗普再次批評鮑威爾不減息。

其他聯儲局官員亦有在公開場合評論貨幣政策，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比認為，若美國貿易政策有所改變，或最終未實施廣泛關稅，美國經濟將有機會回到過去的正常軌道，聯儲局也將有條件重新開始減息。達拉斯聯儲銀行行長洛根則稱，關稅可能會推高通脹，若然預期通脹升溫，通脹壓力亦會變得頑固。

股市方面，美股3大指數周五早段偏軟，道指曾跌166點，報42,049點；標指跌36點，報5,875點；納指跌181點，報18,994點。

高盛集團總裁John Waldron表示︰「我認為目前宏觀層面上的最大風險其實不再是關稅。」他指出，債券交易員現在更擔心美國政府債務水平不斷上升，現在這已經成為比關稅更大的風險。不過，他補充，由於關稅引發的市場波動，高盛第二季度的投資銀行業務收入表現有所放緩。

話雖如此，資金流數據卻反映出全球投資者正「棄股買債」。美國銀行引述ERFR的數據指，於截至5月28日止一周內，全球股市基金錄得95億美元(約741億港元)的淨流出，是今年以來最大的淨撤資規模，其中美股基金走資51億美元。與此同時，有193億美元大舉流入債券基金，一直受壓的美國國債基金錄得36億美元的淨流入，其餘大多數資金流向投資級別債券基金。