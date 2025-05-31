廖嘉豪：海外資金追捧日圓資產

5月29日，美元因美國不同法院對特朗普關稅決定的判決而大幅波動，美匯指數最高曾升至100.48，但未能維持強勢而單日轉向，跌至近全日低位約99.28收市。一眾主流貨幣皆上升，但歐元則跑贏七大工業國貨幣，歐元兌美元跌至1.1210後急升至最高1.1385，預期歐元如上周提及般續受惠歐股跑贏美股趨勢，投資者或可繼續在1.11附近低吸歐元兌美元，未來6個月有機會挑戰1.20，潛在升幅約5.4%。

紐西蘭央行5月28日減息0.25厘至3.25%，雖符合預期，但減息投票細節以及討論重點反映當局的鴿派程度較預期低，5票支持減息，但有1票支持息率不變，會內亦未有討論減息0.5厘。較中性而非鴿派的議息取態或因美國關稅政策的不確定性，以及最近紐西蘭通脹預期停止下跌所致。紐西蘭央行對終端利率的預測由之前3.1%降至2.85%，與目前利率掉期市場預測一樣。減息預期升溫空間或有限，即使當局繼續減息對紐元或不會有太大影響。紐元兌美元目前或偏向在高位徘徊，預期紐元兌美元或可升至0.63左右，初步上升阻力或在2024年11月高位的0.6038。

相反，澳洲央行最近則採取較鴿派立場，澳元及紐元今年後期皆可能受惠美元逐步回落，但短期內紐西蘭央行鴿派程度較澳洲央行低，或有利紐元繼續跑贏澳元，澳元兌紐元由5月21日約1.0836跌至目前約1.0780，料可跌穿1.07並下試1.0675附近。

美元兌日圓上周曾回升至145以上，投資者或續可在145以上沽美元買日圓。一直強調利好日圓的資金流趨勢似有加快投資日本跡象。日本證券交易商協會(JSDA)最新數據顯示，外國投資者淨買入超長年期日本國債(20年、30年和40年期)的規模達2.2887萬億日圓，再創歷史新高。此外，外國投資者是長年期日本國債的最大買家，淨買入規模達1.9101萬億日圓。保險企業也淨買入3,370億日圓的日本長年期國債。日本保險企業在日本投資者當中也是中年期日本國債的最大買家，淨買入規模為2,659億日圓。預料日圓升值或循序漸進，雖未必出現單邊走勢，但美元兌日圓或一浪低於一浪，今年後期或下試138左右。

上周亦有提及瑞郎，而瑞郎過去一周兌美元升近0.7%，未來數周亦可能有眾多潛在因素推動瑞郎升值，包括瑞士央行沽瑞郎干預匯市機會不大，以及不太可能如市場預期般減息至負利率。美元兌瑞郎維持在0.85以下(中長期趨勢線低位組成的阻力水平，5月中亦曾受制該水平)，以及低於2023至2024年低位0.8333至0.8375，沽美元買瑞郎的風險回報平衡仍然吸引。美元兌瑞郎或再試今年低位約0.80，甚至有機會跌至與歐元「脫鉤」時的0.74附近。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪