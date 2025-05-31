道指升54點　港股ADR跌142點　納指全月漲逾9%

美股5月最後一個交易日個別發展，美國最新的通脹數據和消費情緒較預期溫和，但關稅爭端繼續帶來不確定性，道指周五(30日)一度下跌309點，低見41,906點後掉頭回升，最終收報42,270點，升54點或0.13%；不過，標指收報5,911點，跌0.48點或0.01%；納指收報19,113點，跌62點或0.32%。

總計全周及5月份，美股3大指數均報捷，本周道指累升1.6%，標指及納指亦分別升1.9%及2%。整個5月份，道指累升3.9%，標指亦升逾6%，納指更大升9.6%，標指及納指均創2023年11月以來最大單月升幅。

另外，反映中國概念股表現的金龍指數周五跌2.69%；港股美國預託證券(ADR)收報23,148點，較本港收市低142點或0.61%。滙豐控股收報92.97元，較港收市高0.56%；騰訊控股收報492.31元，較港收市低1.19%。

個股方面，英偉達(Nvidia)股價收市下跌2.9%，為跌幅最大道指成分股；服裝零售商Gap就關稅開支發出預警，股價急跌20.2%；特斯拉(Tesla)亦跌3.34%，但蘋果公司(Apple Inc.)及微軟(Microsoft)分別升0.45%及0.37%。

貿易談判前景不明朗，日本首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮正，與美國財長貝森特等在華盛頓進行會談後，日本政府強烈要求美國重新考慮其關稅政策。另外，美國總統特朗普再向中國施壓，指控中國徹底違反與美國的協議；貝森特亦指出，美國與中國的貿易會談停滯不前，達成協議可能需要中美兩國領導人直接參與；此外，美國貿易代表Jamieson Greer在接受媒體訪問時也表示，中國並未遵守貿易協議，並正在「拖延履行協議」且未開放其經濟。

數據方面，聯儲局重視的通脹指標美國4月個人消費開支(PCE)物價指數按月上升0.1%，符預期，按年則升2.1%，低過預期的2.2%；扣除食品及能源的核心指數(Core PCE)按月亦升0.1%，符合預期，按年則上升2.5%。另外，美國5月份密歇根大學消費信心指數終值報52.2，高過初值50.8，消費者預期未來一年物價升6.6%，亦低過原先公布的7.3%增幅，未來5年至10年通脹預期降至4.2%，為今年首度放慢。

外媒報道，美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至5月27日為止一周，全球股票基金錄得今年最大單周走資，高達95億美元，當中美股基金贖回51億美元。

美國10年期債息一度跌4.3個基點，至4.381厘。美匯指數則靠穩，曾升0.39%，至99.67；歐元兌美元下跌0.12%，至1.1356美元；美元兌日圓下跌0.21%，至143.88日圓；英鎊兌美元報1.3456美元，跌逾0.2%。另外，比特幣一度跌2.42%，至103,900美元。