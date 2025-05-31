陳政深：港股五未窮　橫行待變格局

港股暫仍處於橫行待破格局，外圍關稅戰時有不同消息，市場持續擔心中美貿易戰情況，加上美國息口方向亦未明朗，資金觀望氣氛相對濃厚。恒生指數在「五窮月」未有走弱，全月反升1,170點，惟指數亦在連升六周後有所回落。走勢上，恒生指數近日持續在20天線附近爭持，上周五未能收於其中，報23,289點。技術上，指數下方較大支持為23,000點，上方24,000點屬短期阻力。基於目前技術指標暫未明顯轉差，加上港股未見太大之向下催化劑，指數在上半年上望25,000點之機會仍存。

走勢方面，新華保險四月最低由24.7港元起步，5月曾升至33.4元的高位，暫處橫行待破格局，股份現時息率逾8厘，市場資金正流入高息股當中，暫可以40元為中線目標，穿30元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)