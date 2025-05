【致富智庫】貿戰添亂投資怎化險？不同世代要點應對？

有「狂人」之稱的特朗普長期高呼「美國優先」,再度入主白宮後大打關稅戰,導致金融市場大上大落。外媒民調顯示,未來12個月內美國經濟衰退的機會已大幅躍升至45%。當全球經濟及自由貿易秩序正逐漸瓦解,不同世代的投資者在理財道路上如何做到趨吉避凶?

●年輕人 : 分散配置 拓多元技能

27歲金融作家、資本集團前分析師Kyla Scanlon去年出版《In This Economy? How Money and Markets Really Work》一書。她認為,美國正走出崇尚知識主義、思想自由市場的時代,如果趨勢持續的話,投資邏輯必須改變。

同時買公用及科技股

踏入社會的首10年是累積財富的最重要時機,不過全球貿易戰開打,年輕人缺乏堅實的經濟基礎,可以如何應對?她認為,年輕人可以拓展跨領域技能,例如學習人工智能(AI)應用、了解經濟學及數學分析,自我增值,增強競爭力。大學畢業生如有機會,不妨考慮參加輪調計劃(Rotation Program),即進入一家公司之後在不同部門工作,比留守在固定職位更能迅速累積多方面經驗,就如同將投資組合多元化。

投資方面,雖然Scanlon長期仍看好美國市場,但指短期內分散海外資產非常重要。政策引發的不確定性或加劇市場波動,因此不應再遵循舊策略。她又提到,較佳的風險管理方式是分散投資不同類型的資產,例如配置公用事業股以追求穩定,再配置科技股,適度承擔一些風險,作為散戶也應該善用時間及複息的力量。

註冊財務規劃師、財富管理公司Bone Fide Wealth創始人Douglas Boneparth表示,如果投資者感到不安,有方法可以降低投資風險,而毋須完全離場「唔玩」。首先要有穩固的現金儲備,較為理想是至少要有3至6個月的生活費。「這樣可以為你因應緊急情況或機會提供緩衝,而毋須動用投資。」

國債貨幣助對沖風險

波士頓Green Bee Advisory註冊理財規劃師Catherine Valega指,若然投資者累積的現金儲備夠大,分散投資就是明智之舉。美國國債、貨幣市場帳戶或其他低風險現金代替品可以幫助分散風險,同時又不影響安全性。

還有另一明智之舉,就是重新平衡投資組合,此舉意味調整股票、債券及現金組合,以符合個人目標及風險承受能力。對於某些投資者,這可能意味把握股價打折的時機去買入更多貨,即進行逢低買入的操作。

●中年 :波動市賺退休金 減開支

晨星個人理財及退休規劃總監、《如何退休:快樂、成功和富裕退休的20堂課》(How to Retire: 20 Lessons for a Happy, Successful, and Wealthy Retirement)作者Christine Benz表示,人們容易受到關稅或通脹等新聞影響而作出行動,而忽略了其他事件可能正發生變化。特朗普的關稅政策朝令夕改,與其花時間追看新聞,不如留意長期風險及定期審視投資組合,包括基金費用是否合理,支付予財務顧問的費用是否跟回報匹配等。

50歲以上宜轉低風險資產

市場不確定性日益增加之時,Benz提醒,30至40歲投資者需要調整心態,適應及利用波動性,退休組合方面可以維持高風險配置以賺取資金,短期要降低部分目標開支,例如置業及裝修等。50歲以上的投資者則需要防禦波動性,宜將7至10年開支轉入「現金+優質債券」的低風險資產。

市場是升是跌無從估計,踏入中年,投資操作或偏向謹慎。Boneparth深信最重要的是保持一致及自律。「投資並不是挑選完美的股票,關鍵在於長期堅持做那些無聊的事情,這正正就是投資的難度。身處動盪的市場中,這種冷靜、謹慎的態度可能是你最大的財富。」

對於金融監管傾向寬鬆的趨勢,是否意味投資者需要對金融產品及服務更加謹慎,Benz認為,投資者的審查過程需要更為嚴格,如有疑問就應提出。她指,新任證券交易委員會(SEC)主席似乎對加密貨幣持支持態度,因此了解投機性投資(speculative investments)及投資性投資(investment-investments)之間的差異非常重要。

●老年 : 買股燒錢率4%以上 應減磅

投資專家、《投資的四大支柱》(The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio)作者William Bernstein認為,追逐政治風向而調整投資注定失敗。好像2016年特朗普首次當選時,標指期貨暴跌4%,但收市卻反彈。

或面臨資金耗盡

他指出,關鍵在於燒錢率(Burn Rate),如果退休基金足夠覆蓋開支,就不用擔心投資組合。惟如果依賴投資組合產生4%以上的年收益,問題就可能出現,過度配置股票的話,可能面臨資金耗盡的風險,也如同玩俄羅斯輪盤,即有六分之一機會犯下毀滅性錯誤。

投資者假如已年屆70歲,仍把80%資金投入股票,而且重倉科技七雄(Magnificent 7),即燒錢率介乎4至5%,減少持股反而是明智之舉。反觀30歲的人士依然擁有龐大的人力資本,年輕可以承擔更多風險,或可趁熊市逢低買入。