內地5月非製造業PMI降至50.3

內地5月份非製造業商務活動指數為50.3，較4月下降0.1個百分點，並為近4個月低位。國家統計局表示，指數仍高於臨界點，非製造業整體延續擴張。

分行業看，建築業商務活動指數為51，比4月下降0.9個百分點；服務業商務活動指數為50.2，比4月上升0.1個百分點。

從業界看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電訊廣播電視及衞星傳輸服務、互聯網軟件及訊息科技服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。

新訂單指數為46.1，比4月上升1.2個百分點，表明非製造業市場需求景氣度回升。銷售價格指數為47.3，比4月上升0.7個百分點，低於臨界點，表明非製造業銷售價格整體水平降幅收窄。從業人員指數為45.5，與4月持平，表明非製造業企業用工景氣度基本穩定。

業務活動預期指數為55.9，比4月下降0.1個百分點，仍位於較高景氣區間，表明多數非製造業企業對市場發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為52.4，比4月下降1.4個百分點；服務業業務活動預期指數為56.5，比4月上升0.1個百分點。

此外，5月綜合PMI產出指數為50.4，比4月上升0.2個百分點。