中汽協批車企價格戰阻行業發展　工信部：加大內捲式競爭整治力度

針對近期中國車企新一輪「價格戰」，中國工業汽車協會周六(31日)發文表示，「價格戰」嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈安全，把產業發展帶入惡性循環；倡議所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益。

中汽協在官網刊登題為「關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議」的文章稱，5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪「價格戰」恐慌。無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

中汽協指出，近年來中國新能源汽車產業快速發展，當前行業整體運行呈現穩中向好態勢，市場活力持續釋放。但一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內捲式」競爭，是行業效益下降的重要因素。

中汽協倡議，企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

官媒同日報道，針對中汽協相關文章，工業和信息化部有關負責人表示，將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。