戴蒙：債市恐將崩潰　美最大威脅非中國　應警惕內部敵人

外媒報道，摩根大通行政總裁戴蒙再為金融市場潛在危機響警。他警告，在美國政府及聯儲局進行「大規模過度」開支及量化寬鬆後，債券市場「勢將出現裂痕」。他又指，美國真正應該擔心的不是中國，而是自己，美國應警惕「內部的敵人」。

戴蒙在美國加州舉行的一場經濟論壇上表示，「我只是不知道6個月或6年後是否會發生危機，我希望我們能改變債務的軌迹和做市商做市的能力。」、「不幸的是，我們可能需要它來喚醒我們。」

戴蒙近年來多次表示，他對全球赤字支出感到擔憂。當他在周五(30日)被問及所謂的「債券衛士」(Bond Vigilantes)是否捲土重來時，他表示，「是的。」

Yardeni Research總裁Ed Yardeni在1983年自創「債券衛士」一詞，形容那些一心想透過拋售債券推高市場利率，來迫使政府重整財政秩序的投資者。

另一方面，戴蒙就中美緊張的關係以及「內部的敵人」發出警告。戴蒙一再強調，他並不擔心中國，「中國是美國潛在的對手。他們做得很好，但他們也有不少問題。我真正擔憂的是我們自己。我們能否團結一致，秉持我們自己的價值觀、能力和管理？」

戴蒙也警告稱，中美間的貿易僵局不會就此結束。他指出，面對川普的關稅威脅，中國「不害怕，我不指望他們會向美國低頭」。

戴蒙表示，他同意巴郡行政總裁巴菲特的觀點，即美國「具有常態韌性」，但同時警告，這一次情況不同。「我們必須齊心協力，我們必須迅速行動。」

據戴蒙所述，美國存在「驚人的管理不善」的問題。他呼籲政府完善許可、法規、移民、稅收、教育和醫療保健系統，並表示如果這些問題得到解決，美國經濟年增長率可望達到3%。