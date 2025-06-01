陳樂怡：特朗普關稅戰遇挫　惟後市變數仍多

美國聯邦法院裁定，暫停特朗普政府上月2日宣布的一攬子關稅措施生效，並裁定特朗普越權，對向美國出口多於進口的國家徵收全面關稅。特朗普表明將會上訴。關稅戰落地似乎遇阻力，短線提振出口敏感股，不過變數仍多，尚未能掉以輕心。

另外，聯儲局議息會議報告顯示，面對通脹及失業率上升，決策者認為未來幾個月可能面臨艱難的取捨。投資者靜待6月點陣圖更新指引，據CME FedWatch數據顯示，市場預計當局6月將按兵不動，年內再減息兩次，利率將降至3.75至4.00厘。投資者下周宜留意5月非農就業報告，以評估通脹前景及減息空間。恒指短期上落市格局不變，續於23,000至24,000點游走。

展望未來，管理層預計下半年廣告收入將會恢復至雙位數增長，較首季增速8%有所改善，主要動力來自外循環廣告。估值上，現價對應25財年預測市盈率10.8倍，低於過去兩年平均水平。向上阻力位62元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)