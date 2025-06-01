鄺紫珊：歐洲加強合作化解美貿易威脅　全融市場持續波動

歐股今年以來表現不俗，MSCI歐洲股份指數上升9.7%，也帶動歐股基金同樣表現亮麗，年初至今錄得雙位數的升幅。美國總統特朗普之前揚言自6月1日起對歐盟進口商品徵收50%的關稅，直至5月25日與歐盟執委會主席馮德萊恩通話，同意將期限延後至7月9日，歐盟並承諾加速與美國談判，刺激歐股股市反彈。

特朗普政府政策引發地緣政治形勢問題，讓歐洲國家意識到需尋求變化，例如德國近期便推出5,000億歐元一籃子計劃，估算約佔德國2023年GDP的一成。另外，關稅保護主義也激發歐盟兩大國包括法國及德國在多方面關鍵議題上團結起來，共同抵禦風險，以應對美國的貿易政策及俄羅斯的威脅；即使非歐盟國家的英國及挪威，也傾向尋求改善及與歐盟商討決策。歐洲多國這些轉變，將有助加強合作，及刺激未來的經濟增長，對加速股市發展有正面的推動。

在美國不確定性相對較高的情況下，預期全球資產將重新配置。而市場對歐股的後市上升動力抱樂觀態度，在尋求相對穩定的策略下，預期可望吸引中長期資金流入歐洲。

另外，市場也關注六月份利率決策會議，預期聯儲局將繼續保持謹慎立場，股市經歷一個月的暴升暴跌後，後續觀察指標將聚焦政策對實體經濟與企業盈利的影響。目前通脹與就業的情況如何，將影響聯儲局未來減息時間，但無論如何，「關稅」最壞狀況已過，金融市場目前已見靠穩及回升，但政策不確定性仍存在，金融市場波動仍將持續，建議持多元資產配置仍較為穩妥。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊