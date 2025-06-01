陳鳳珠：內地車企價格戰勢起？掀新一輪淘汰賽
2025年06月01日 11:15
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乘聯會表示，五一長假期間各車企推出購車優惠，預期5月份整體車市折扣率約兩成半，由於促銷力度加大，配合地方舉辦車展，令終端需求釋放，估計5月狹義乘用車零售按年增加8.5%至185萬輛，其中新能源汽車零售預計為98萬輛，滲透率在52.9%水平。
在內地「以舊換新」政策推動下，今年內地車市銷售仍然理想。據中汽協的數據，今年首4個月的汽車銷量按年上升10.8%至1,006萬輛，新能源車銷量按年增加46.2%至430萬輛。
雖然汽車市道表現穩健，但近日比亞迪股份(01211)宣布推出大幅度限時促銷活動，共有22款智能駕車型參與，優惠至6月底。比亞迪今年的全年銷售目標為550萬輛，其中海外銷售目標為80萬輛，而今年首4個月，比亞迪的累計銷量為138.1萬輛，即使按年增加46.98%，惟只完成全年銷售目標的25.1%。因此，比亞迪對於今年的銷售目標或面臨壓力，加上踏入6月的促銷購物節，集團亦要限時推出促銷優惠，冀可藉此帶動銷情增長。
打減價戰勢損害利潤
作為龍頭企業的比亞迪率先減價，不排除其他車企會跟隨推出優惠活動，以刺激銷情。倘若內地車企再次展開減價戰，市場應留意為迎接購物節的一次性減價行動，還是因應內需疲弱而需要長期調整價格策略。
另外，長城汽車(02333)董事長魏建軍近日表示，電動車行業過度資本化，且有車廠為減價而偷工減料，損害消費者權益。其實內地的新能源車業發展迅速，近年通過政策扶持及車企的研發能力加強，令市場需求大增，部分自主品牌車企逐步達到規模生產而有效降低成本及提升利潤率。
由於汽車行業競爭持續加劇，部分車企為搶佔更多市佔率而減價，惟相信減價戰會削弱汽車銷售的利潤，難以持續，因此技術及品牌較弱的車企將會逐步被淘汰。展望未來，技術領先、品牌受認可及出海步伐較快的車企將有機會鞏固市場地位，其競爭優勢將可協助加速拓展海外市場，從而推動盈利增長。
獨立股評人 陳鳳珠(作者為獨立股評人，沒持有上述股票)