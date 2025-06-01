陳鳳珠：內地車企價格戰勢起？掀新一輪淘汰賽

乘聯會表示，五一長假期間各車企推出購車優惠，預期5月份整體車市折扣率約兩成半，由於促銷力度加大，配合地方舉辦車展，令終端需求釋放，估計5月狹義乘用車零售按年增加8.5%至185萬輛，其中新能源汽車零售預計為98萬輛，滲透率在52.9%水平。

在內地「以舊換新」政策推動下，今年內地車市銷售仍然理想。據中汽協的數據，今年首4個月的汽車銷量按年上升10.8%至1,006萬輛，新能源車銷量按年增加46.2%至430萬輛。

打減價戰勢損害利潤

作為龍頭企業的比亞迪率先減價，不排除其他車企會跟隨推出優惠活動，以刺激銷情。倘若內地車企再次展開減價戰，市場應留意為迎接購物節的一次性減價行動，還是因應內需疲弱而需要長期調整價格策略。

由於汽車行業競爭持續加劇，部分車企為搶佔更多市佔率而減價，惟相信減價戰會削弱汽車銷售的利潤，難以持續，因此技術及品牌較弱的車企將會逐步被淘汰。展望未來，技術領先、品牌受認可及出海步伐較快的車企將有機會鞏固市場地位，其競爭優勢將可協助加速拓展海外市場，從而推動盈利增長。

獨立股評人 陳鳳珠(作者為獨立股評人，沒持有上述股票)