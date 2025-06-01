郭家耀：美國財赤升溫　恐釀債市危機

國際信貸評級機構穆迪早前將美國政府的長期發行人和無擔保債券評級從Aaa下調至Aa1，並將展望從負面調整為穩定，反映美國政府債務和利息支付比例在過去十多年中顯著上升，其水平遠高於同等評級的主權國家。

歷屆美國政府和國會未能就扭轉龐大年度財政赤字和不斷增長的利息成本的措施達成一致。穆迪認為，目前正在考慮的財政提案，不會帶來多年的強制性支出削減或赤字減少。未來10年，隨着福利支出的上升和政府收入保持大致穩定，該機構預計財政赤字將進一步擴大。持續的大規模財赤將推動政府債務和利息負擔進一步增加，導致美國的財政表現可能會進一步惡化。

美聯邦赤字料持續擴大

若不對稅收和支出進行調整，穆迪預計美國財政恒常支出將從2024年佔總支出的73%，升至2035年的78%。根據基準情景，如果2017年《減稅與就業法案》延期，未來10年內將使聯邦財政基礎的赤字增加約4萬億美元。聯邦赤字預計會進一步擴大，到2035年，赤字佔國內生產總值(GDP)比率將達9%，而2024年為6.4%，主要是由於債務利息支付增加、福利支出上升，以及收入增長相對較低所致。穆迪亦預計聯邦債務負擔將從2024年GDP的98%，上升至2035年的134%。

儘管對美國國債資產的需求仍然很高，自2021年以來更高的國債孳息率已經降低債務的可負擔性。到2035年，聯邦利息支付可能佔政府收入的30%，而2024年為18%，2021年則為9%。

美元作為全球主要儲備貨幣的地位，為美國政府提供極大的信用支持。不過，近年各國央行明顯將外匯儲備分散，金價過去走勢明顯反映了這一點。穆迪表示，若美國財政指標惡化速度快於預期，全球投資者快速撤出美元資產，導致利率大幅上升，進一步推高美國債務成本，屆時可能進一步下調評級。

長期信貸能力信心動搖

全球長期債券孳息率近月明顯上升，原因是對不可持續財政赤字的擔憂，美國、日本、英國、德國和澳洲都出現長期債券的拋售。央行和退休基金正從債券市場撤退，而各國政府的擴張財政策導致借貸成本上升，可能對經濟造成壓力。目前市場對多國長期信貸能力有所疑慮，長期利率進一步上揚是大概率的事情，投資者需作好準備，降低債券組合的存續期，並分散發行人的持倉比例。同時，一些能持續有派息能力的資產，如私募債權及高息股，將更受市場關注。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀(作者為註冊持牌人士)