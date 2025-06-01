鄧建初：特朗普屢變臉　股民應如何拆招？

所謂「觀其行，知其人」，一個人的品格及誠信如何，可參考其過往行為，再配合其言論，便能夠了然於胸。

美國總統特朗普凡事以自身利益出發，謊話連篇，已是人所共知。在2004年至2015年之間，他主持NBC電視真人騷節目「飛黃騰達」，盡情挖苦參加者以顯示其無上權威，頻繁地亮相於媒體以滿足其出風頭意欲。

1994年，他因美國地產市場崩盤而無力償還Riverside South一塊77英畝地皮債款，幸得香港富商鄭家純及羅康瑞組成之財團拯救，買入地皮並承擔特朗普之債務，承諾項目沽出後特朗普還可獲30%利潤。後來地產市道復甦，地皮大升值，香港財團在2005年以17.6億美元沽出項目，利潤甚豐。特朗普竟告上法庭，指香港財團未有徵詢其意見而將項目沽出，索償10億美元，其忘恩負義、恩將仇報之性格表露無遺。即使當選總統，身處高位，全球焦點之所在，仍然毫不掩飾，機關算盡，表明以自己最大利益為出發點。所謂再次讓美國偉大，只不過是想讓自己再次大撈油水。

特朗普多次就貿易關稅政策出爾反爾、上下其手來操控股票市場，他及其親朋戚友一如「春江鴨」般攫取巨額利潤，易如反掌。其政策消息出街時，股民一窩蜂地追入或沽出，正是其平倉獲利的最佳時機。

股民處於此複雜的政治氛圍中，可靜觀其變，並採取「相反理論」應對方法。在眾人趁好消息出台、大舉入貨時，可用逢高沽空的策略；反之有利淡消息時，則採用逢低吸納，勝算機會提高不少。誠然，如能掌握圖表語言予以輔助，則效果更佳。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)