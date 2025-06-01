Trump被金融市場嘲為「膽小鬼」　成大冧市變數...

外媒警告，特朗普被投資市場嘲諷為「膽小鬼」一事，或引發市場動盪。報道指出，金融圈流行「Taco交易」(Taco Trade)，即「Trump Always Chickens Out」(特朗普總是臨陣退縮)，以小學生罵人「膽小鬼」為chicken的說法，形容特朗普政策作風。

早前，有記者在特朗普面前提問此事，其回應「令人討厭」，同時強調絕非膽小鬼。

不過，參考過往經驗，特朗普經常以關稅威脅，談判後卻又不斷讓步，雖屬「漫天要價」的談判伎倆，卻難免予人「先硬後軟」的退縮印象。

分析指，當投資者稱政治領袖為「膽小鬼」，並非單純質疑其勇氣，亦是在懷疑其信譽。而金融市場中，信譽即資本。投資者會因應對未來的預測去配置資金，包括通脹、貿易及利率等，而上述預測往往來源於政治領袖的言行。

若政治領袖經常威脅採取重大經濟行動，卻總在壓力下退縮，信譽將瓦解。一旦政治領袖失去市場信任，未來就算發出警告，也會被視作「狼來了」，再難左右市場走向。

當市場普遍預期特朗普會退縮，就有可能過度承擔風險。若投資者以為每次衝突都會因為特朗普退縮而沒事，就會可能因為特朗普為洗刷「膽小鬼」稱號、突然強硬而措手不及，令金融市場出現急劇「重新定價」。