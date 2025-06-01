龔成：年輕人思考前途　如何決擇？

最近有幾個90後讀者問筆者，有關他們前途的問題，他們的情況都是處於十字路口中，不知如何決擇。雖然他們的個案不同，但筆者引導他們的方式都有點類似。

--眼光放得遠些--

引導他們的思考點是「你想10年後的自己如何？在做甚麼？成為了甚麼？過着怎樣的生活？」而思考這類問題時，不要被現時的情況限制，因為10年可改變的很多，故重要的是你自己心底真心渴望的。

只要答案不是太超現實，那就算高一點也沒有問題。若果你能答到上述的問題，那就已經有基本的方向，甚至有了大目標。當你清楚你的夢想、你的大方向時，無論做各大小決擇都會變得清晰容易。

因為就算是一個小決定，你只要思考「這個小決定是否合乎我長遠的大目標？」思考後你就會有清晰方向，令每個決定都變得不困難。

--先要了解自己--

愈早了解自己、清楚自己的方向，對自己就愈有利，很多人一直都不知自己想怎樣，只是逐波逐流，渾渾噩噩，轉眼過了數十年。回頭望問自己做過甚麼，居然答不到來。

我並不是說要做大事才算得上是人生，因為感受是主觀的，而我只是想說，你要做自己真正想做的事，過自己心底想過的人生，就是如此。

因此，當我們仍有機會、仍可作出決擇時，就要行一條不會令自己後悔的路，絕對不能人行我行，絕不能被眼前的困難所限制。

思考人生也許困難，決擇或許不易，但這都是很重要的事，很多人就是年輕時沒有做這一步，最終只能眼看着青春白過。

要知道，我們人生不是為別人而設，而是為自己而活，現在的自己要為將來的自己負責，只有自己才有資格、才能夠創造我們的人生，只要你明白這點，十字路的選擇並不困難。

龔成

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)