端午節周末　十大二手屋苑交投大升3倍

端午節周末兩天，十大二手屋苑買賣交投升溫，中原地產表示，該批項目期間共錄得約12宗成交，按周同期急升約3倍，而「零成交」屋苑數目亦大減至約4個，較上周少約一半。

周末兩天十大屋苑當中，以沙田第一城錄得約4宗最多，其次是東涌映灣園，亦錄約3宗買賣；至於，未聞成交的項目包括有鰂魚涌太古城及康怡花園，以及將軍澳新都城與天水圍嘉湖山莊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情理想，市場上利好消息增加，並步入供平過租時代，而買家入市信心亦明顯增強，大多對樓市前景樂觀；同時，部分一手向隅客開始回流二手，放盤業主亦願提供合理議價空間，令二手交投反彈。

該公司侯惠良表示，按息率大幅回落，增加買家入市信心，沙田第一城周末期間平均成交呎價約12,137港元，屋苑40座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以380萬元沽出，呎價約13,380元。原業主2007年以112萬元購入單位，持貨約18年，是次帳面獲利268萬元，單位升值2.4倍。

另外，該行盧鏡豪指出，鴨脷洲海怡半島周末錄兩宗成交，成交單位包括9座中層G室，實用面積約742方呎，為三房間隔，議價後以995萬元成交，呎價約13,410元。原業主2010年以636萬元買入單位，現轉帳賺359萬元，單位升值約56.4%。