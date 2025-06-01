元朗頻現蝕讓成交　朗屏8號9年貶值近三成

元朗區近日接連出現蝕讓買賣，同區朗屏8號一房單位，一手業主持貨約9年帳面虧損約184.3萬元或約29.6%。同區洪水橋尚築亦有開放式單位一手貨蝕賣，成交價210萬元，單位約10年貶值約26.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原滕成德表示，西半山安峰大廈一個連平台單位，實用面積約545方呎，一房間隔，平台逾600方呎，以700萬元成交，呎價約12,844元，新買家為專才人士。原業主持貨短短半年帳面獲利105萬元，升值約17.6%。

●中原周世康指出，灣仔嘉薈軒中層16室，實用面積約350方呎，開放式設計，叫價590萬元，減至500萬元連租約成交，呎價約14,286元。

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九龍區

●中原林家傑稱，荔枝角美孚新邨1期百老匯街4號中層B室，實用面積約913方呎，三房間隔，以898萬元易手，呎價約9,836元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座高層D室，實用面積約398方呎，兩房間隔，叫價640萬元，放盤兩星期，減至635.5萬元成交，呎價約15,967元。

●世紀21奇豐廖振雄指出，西貢大網仔早禾居E段雙號屋，實用面積約3,970方呎，四房連工人房間隔，連花園約13,652方呎，以8,538萬元成交，呎價約21,506元。原業主於2021年4月以8,920萬元購入上址，持貨約4年帳面虧蝕約382萬元，單位跌價約4.3%。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋美樂花園10座中層A室，實用面積約589方呎，兩房間隔，減價15萬元，已補價自由市場成交價395萬元，新買家為區內換樓客，以一筆過付款形式入市，呎價約6,706元。

●祥益古文彬表示，屯門豫豐花園一個連平台特色戶，實用面積約412方呎，累減50萬元，以370萬元成交，呎價約8,981元，單位2018年至今跌價約145萬元或約28.2%。

●美聯張國成指出，元朗朗屏8號1座中層K室，實用面積約363方呎，原叫價約490萬元，最後減價約52萬元，以438萬元售出，呎價約12,066元。單位2016年一手購入價約622.3萬元，至今貶值約184.3萬元或約29.6%，料為項目近年蝕幅最大個案

●中原王勤學表示，元朗洪水橋尚築高層32室，實用面積約243方呎，開放式間隔，叫價260萬元，議價後以210萬元沽出，呎價約8,642元。原業主於2015年6月以285.5萬元一手買入單位，持貨10年帳面蝕讓75.5萬元，貶值約26.4%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳君傲灣2座中低層J室，實用面積約654方呎，三房連套房間隔，望內園泳池及山景，原叫價850萬元，議價後以833萬元成交，呎價約12,737元。原業主於2015年以約808萬元買入單位，持貨至今帳面輕微獲利約25萬元。

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