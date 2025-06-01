新盤市場周末逾220宗成交
2025年06月01日 21:43
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踏入6月，市場部分新盤已連錄承接，屯門掃管笏樓盤於周日(6月1日)再沽7伙，同日香港仔黃竹坑站上蓋項目亦有三房戶以1,557.1萬港元售出。連同周六(5月31日)，市場於周末兩日合錄逾220宗一手成交。
洪水橋#LYOS周末錄4宗成交 包括一伙花園複式戶
●長實集團(01113)旗下元朗洪水橋#LYOS，於周末兩日(5月31日、6月1日)錄得4宗成交，包括一伙花園複式戶，為複式D座53號單位，實用面積783呎，附連306方呎天台，以及100方呎花園，成交價1,242.3萬元，呎價約15,866元。
其餘售出單位還有第1B座5樓J室一房戶，實用面積292方呎，以400.3萬元成交，呎價約13,709元。另外兩伙均為兩房戶型，包括第2B座5樓L室，實用面積460方呎，售價612.6萬元，呎價約13,317元。至於第2A座1樓M室，兩房間隔，實用面積462方呎，以613.8萬元成交，呎價約13,286元。據悉，上述分層單位買家包括本地及內地客。
Blue Coast II三房戶1557萬元售出
●長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，周日(1日)錄得一伙三房成交，單位為3座10樓H室，實用面積718方呎，成交價1,557.1萬港元，呎價約21,687元。市場消息指，買家為港島區換樓客。
集團副首席經理(營業)楊桂玲表示，近期拆息大幅回落，大大減低供樓負擔，除上車客之外，換樓客亦紛紛出動，有利推動換樓鏈。BLUE COAST系列至今共售出達900伙，套現達151億元。
宏安兩港島項目昨錄2成交 單日套現2074萬元
●宏安地產(01243)旗下兩個港島區項目昨日(31日)共錄得兩宗成交，單日套現逾2,074萬港元。
其中，北角炮台山101 KINGS ROAD的7樓A室，實用面積549方呎，間隔為三房，設有梗廚，以1,332.9萬元售出，呎價約24,279元，買家採用120天現金付款計劃。
另外一宗成交為鴨脷洲Coasto的17樓A室，實用面積約371方呎，屬兩房單位，設有開放式廚房，以741.3萬元沽出，呎價約19,981元。
該公司執行董事程德韻表示，Coasto開售至今已累售77伙，銷售率超過八成；至於，101 KINGS ROAD亦快將現樓，上述三房單位買家鍾情項目短樓花期，決定購入作自住用途。
凱和山6月首日連沽7伙 涉額3576萬元
●路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，踏入6月即連錄成交，該盤於周日(1日)沽出7伙，套現3,576.31萬港元。
今日售出單位包括項目最後兩伙實用面積700方呎的標準套三房，分別為5座17樓、18樓的A室，售價665萬及679萬元，呎價約9,500至9,700元。
其餘5伙成交均為兩房戶，實用面積487至586方呎，成交價介420.8萬至510.13萬元，呎價約8,562至9,035元。
同時，旗下香港仔黃竹坑站港島南岸晉環亦錄成交，項目第1B座32樓B室，實用面積290方呎，開放式戶型，以673萬元易手，呎價約23,207元。
路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山於5月銷情理想，沽出128伙，套現逾5.57億元。隨着實用面積700方呎分層標準三房戶型沽清，集團正積極考慮短期內加推實用面積逾1,000方呎的大三房連套房單位，甚至天台特色戶，以回應市場需求。
●永義國際(01218)旗下的何文田現樓項目譽林，周日(1日)沽出8樓E室，實用面積671方呎，三房間隔，連車位成交價1,357.4萬元，呎價約20,230元，買家採用90天付款計劃。