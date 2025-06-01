新盤市場周末逾220宗成交

踏入6月，市場部分新盤已連錄承接，屯門掃管笏樓盤於周日(6月1日)再沽7伙，同日香港仔黃竹坑站上蓋項目亦有三房戶以1,557.1萬港元售出。連同周六(5月31日)，市場於周末兩日合錄逾220宗一手成交。

洪水橋#LYOS周末錄4宗成交 包括一伙花園複式戶

其餘售出單位還有第1B座5樓J室一房戶，實用面積292方呎，以400.3萬元成交，呎價約13,709元。另外兩伙均為兩房戶型，包括⁠第2B座5樓L室，實用面積460方呎，售價612.6萬元，呎價約13,317元。至於第2A座1樓M室，兩房間隔，實用面積462方呎，以613.8萬元成交，呎價約13,286元。據悉，上述分層單位買家包括本地及內地客。

Blue Coast II三房戶1557萬元售出

集團副首席經理(營業)楊桂玲表示，近期拆息大幅回落，大大減低供樓負擔，除上車客之外，換樓客亦紛紛出動，有利推動換樓鏈。BLUE COAST系列至今共售出達900伙，套現達151億元。

宏安兩港島項目昨錄2成交 單日套現2074萬元

其中，北角炮台山101 KINGS ROAD的7樓A室，實用面積549方呎，間隔為三房，設有梗廚，以1,332.9萬元售出，呎價約24,279元，買家採用120天現金付款計劃。

另外一宗成交為鴨脷洲Coasto的17樓A室，實用面積約371方呎，屬兩房單位，設有開放式廚房，以741.3萬元沽出，呎價約19,981元。

該公司執行董事程德韻表示，Coasto開售至今已累售77伙，銷售率超過八成；至於，101 KINGS ROAD亦快將現樓，上述三房單位買家鍾情項目短樓花期，決定購入作自住用途。

凱和山6月首日連沽7伙 涉額3576萬元

今日售出單位包括項目最後兩伙實用面積700方呎的標準套三房，分別為5座17樓、18樓的A室，售價665萬及679萬元，呎價約9,500至9,700元。

其餘5伙成交均為兩房戶，實用面積487至586方呎，成交價介420.8萬至510.13萬元，呎價約8,562至9,035元。

同時，旗下香港仔黃竹坑站港島南岸晉環亦錄成交，項目第1B座32樓B室，實用面積290方呎，開放式戶型，以673萬元易手，呎價約23,207元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山於5月銷情理想，沽出128伙，套現逾5.57億元。隨着實用面積700方呎分層標準三房戶型沽清，集團正積極考慮短期內加推實用面積逾1,000方呎的大三房連套房單位，甚至天台特色戶，以回應市場需求。