東方日報B1：港股六絕月料兩千點上落

港股於剛過去的「五窮月」擺脫魔咒，全月累升1,170點或5.29%，年內累計進帳3,229點或16.1%。就在美國總統特朗普發動的關稅戰繼續牽動環球金融市場之際，近期美國債務問題再度惹憂，而中央可能在本月底前推出更多「保就業、保經濟」政策，應對經濟下行壓力。綜合專家意見，恒生指數6月會在22,000至24,000點區間上落。

信誠證券聯席董事張智威稱，6月後市要特別留意美債表現，原因是今年美國債務有9萬億美元到期之餘，單計6月已經有6.5萬億美元債務到期，所以如何處理是箇中關鍵。他稱，雖然美國不停拍賣美債試圖「以新債冚舊債」，惟新債孳息率極高，導致還債成本吃力。此外，特朗普推動減稅導致收入減少，最後或在美股、美匯、美債之上反映，相關因素可大可小。

被問到美國債務問題和中美貿易戰對恒指的影響，他指，自從中美暫緩開徵報復式關稅，恒指一直在保力加通道中軸之上上落，上方為24,205點，中軸線為22,919點，所以估計大市將在這個區間上落。他又認為，由於中央在6月底前將加大力度推出「保就業、保經濟」等政策，相關因素對港股的影響不容忽視。

無獨有偶，摩根大通行政總裁戴蒙日前警告，由於美國債台高築，已警告監管機構債市早晚「出現裂縫」，建議放寬對銀行買賣債券的監管。

適逢美國再臨近債務上限，財長貝森特反擊戴蒙，「我們相識多年，他經常作這種預測，好在無次中」，強調美國絕對不會債務違約，但削赤不會一蹴而就，爭取4年內慢慢降低財赤。

近期市場留意的另一板塊是內地軍工股。外媒報道，過去一個月追蹤中國和印度最大國防股的兩隻指數，總市值飆升逾360億美元，正值印度和巴基斯坦爆發衝突。以在內地上市的軍工股為例，生產防空預警雷達的航天南湖股價今年幾乎倍升、紅外線感測器製造商睿創微納也升近30%。

新加坡資產管理公司Reed Capital Partners擬推出一款投資產品，投資內地軍工股，而美國指數提供商Indxx則推出追蹤印度軍工股的指數，供交易所買賣基金(ETF)使用。

香港股票分析師協會副主席郭思治則提及，恒指已由4月低位反彈4,657點，不排除出現指數會逐步向上衝高，但股份卻走勢個別的情況，又相信「6月大市也不會慘絕人寰」，原因是只要熱炒股份仍有資金追捧，市場氣氛仍會暢旺。不過，他對6月大市能否延續5月「先低後高」的格局有保留。

他又稱，今年指數波幅只有6,000點，若環球金融市場無「黑天鵝」事件，今年恒指應會有新高，因由恒指年內低位18,000點，疊加7,000至8,000點，便可預測大市今年高位應介乎25,000點，只是不會順風順水向上。