花旗首季國際個人客多13%　內地客升幅領先

銀行業積極搶佔高淨值跨境客群，花旗銀行國際個人銀行(IPB)業務主管吳佳駿表示，首季IPB客戶按年錄得13%的增幅，當中來自內地的客戶增19%，海外方面則主要來自泰國、馬來西亞和菲律賓，亦升近6%，IPB客戶中，內地和海外客戶佔比約「七三開」。他坦言，美國總統特朗普「解放日」初期使到客戶投資取態更為謹慎，4月份資產管理規模(AUM)出現短暫跌幅，惟現時AUM高於4月水平。

花旗的IPB業務主要服務非本地客戶的高淨值人士，其資產管理金額為150萬元以上。吳佳駿稱，客戶今年首季傾向投資結構性產品(68%)、債券(34%)和互惠基金(28%)，從新申購的基金產品中，又以債券型基金最受歡迎，結構性產品則以3至5年的短中年期最受關注。

值得留意的是，雖然客戶仍以美國國債為資產配置首選，但觀察到投資者開始更重視高等級公司債的投資機會，該行與客戶分享多資產策略配置的觀點。

港股近期交投轉趨活躍，吳氏指，IPB客戶第一季買入在港股市場的資金為去年同期的3倍，港股交易筆數亦按年增加1.3倍，反映客戶對港股的關注度和信心增強；同時，美股首季投資買入額亦出現按年88%升幅，交易筆數增幅亦超過50%。

CIES客鍾情互惠基金

新資本投資者入境計劃(CIES)於今年初推出新優化措施，吳佳駿稱，首兩個月已錄得不少諮詢和完成開戶投資的成功例子，客戶主要為企業家以及其配偶，從事的業務較為多元，包括體育、環保等，大部分年齡介乎50至60歲之間。

他指，CIES客戶傾向投資互惠基金，其中以穩健回報的債券型基金為主，當中76%投資於基金，其中60%為債券型基金，40%為平衡型基金、14%投資於港股、10%則按港府規定投資於CIES投資組合。