寵物經濟逆市突圍　港飼主月均花費有幾龐大？

近年環球政經不穩，香港經濟在時局動盪下一直浮浮沉沉，加上北向消費成風，距離經濟真正復甦仍遠。在經濟不景下，卻有產業能於夾縫中蓬勃發展，正是本次專題探討的寵物經濟。是次主要展現中、港兩地的寵物經濟現況，分析未來發展潛力以及產業趨勢。

俗語有云，女人錢、小朋友錢易賺，時至今日，易賺錢絕對要加上寵物。近年全球發達經濟體的社會結構發生變化，高齡化、單身、少子化情況愈來愈嚴重，間接促進寵物相關產業的發展。隨着銀髮族及單身人士有增無減，不少人為了尋找伴侶及朋友的替代品，因而選擇飼養寵物作為精神寄託，有助他們改善心理健康及提升生活質素。此外，早幾年疫情來襲，許多人因為隔離、缺乏社交而飼養寵物聊以慰藉，增加寵物用品及食品需求，利好寵物經濟。

而且寵物「擬人化」愈來愈普及，許多人關注動物權益，飼主願意提升寵物的生活質素，為高端產品「課金」。有見及此，企業亦專注於研發寵物的高端產品，業務種類更是多元化，覆蓋日常生活、健康、照料等產業。飼主與商家相輔相成下形成良性循環，在科技進步下衍生電商平台，更易接觸消費者，令新的業態持續出現。

事實上，隨着寵物地位水漲船高，發達經濟體中的寵物待遇與人類已無甚差異。寵物經濟除了大家耳熟能詳的食物、用品及醫療之外，還有美容護理，甚至保健產品及服務。以保健為例，現時竟然有個性化營養諮詢、健康監測設備，甚至寵物針灸、推拿等服務正在興起，服務設想之周到，比人類已是有過之而無不及。

寵物經濟還衍生出不少職業及行業，例如寵物行為訓練師、高齡寵物照顧服務、寵物保險及寵物殯葬業等。玩樂方面，市面上有寵物友好酒店、主題公園及寵物攝影，甚至遊艇體驗等。展望未來，寵物經濟絕對有機會成為一個重要的支柱產業。

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●港飼主平均月使二千

在西方文化影響之下，香港自上世紀50年代開始就有養寵文化，寵物經濟可算是淵源流長。雖然近年港人盛行北上消費，但是寵物出入境仍受嚴格管制，寵物離開本港消費的情況較少，因而成為少數受北上消費影響較低的產業之一。

展覽集團有限公司於去年12月至今年1月進行寵物消費網上問卷調查，收到約1,000份有效問卷，數據顯示，港人平均每月飼養寵物的支出約為2,086元，最多人飼養的寵物排名依次為狗、貓、兔子、爬蟲類及鳥類。調查顯示，八成受訪者反映過去一年飼養寵物的開支上升，平均每月支出增6.3%。

據港府統計處於2018年進行的調查，香港未計其他寵物，僅飼養貓狗的住戶已逾24萬戶，佔所有住戶的9.4%，料受飼養的貓狗多達40.52萬隻；寵物相關的消費金額方面，調查顯示每年寵物市場規模逾62億元。值得留意的是，該數字只屬2018年的數據，估計目前數量只會有增無減，而至今多年未再有同類統計，側面反映當局對寵物經濟關注程度不夠。

雖然在經濟不景及北上消費衝擊下，寵物消費市場亦見委靡。例如向為寵物銷售集中地的旺角金魚街，也有吉舖出現。不過，港人外遊熱潮亦催生了寵物寄養、旅遊等新生業態，值得商戶及企業留意。

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●內地貓狗消費市場規模破三千億

相比發展成熟的歐美市場，亞太地區的寵物經濟將會成為增長新動力。以中國為例，早前發布的《2025年中國寵物行業白皮書（消費報告）》顯示，隨經濟發展及民眾生活水平提升，寵物成為許多家庭的重要成員。

狗隻年均花費2961元

報告表示，去年內地城鎮（貓和狗）消費市場規模增長7.5%，達3,002億元（人民幣‧下同）。當中，年輕飼主持續攀升，「90後」飼主佔比為41.2%。 「00後」飼主佔25.6%，按年上升15.5個百分點，反映年輕人成為主力軍。犬隻消費市場規模達1,557億元，按年微增4.6%；貓消費市場規模達1,445億元，按年增長10.7%。去年，內地寵物數量高達1.24億隻，按年增2.1%。寵物犬佔5,258萬隻，按年增1.6%，寵物貓7,153萬隻，按年增加2.5%。

報告指出，內地飼主對寵物消費投入不斷加大，單隻寵物犬於2024年年均消費2,961元，按年升3%；單隻寵物貓年均消費2,020元，按年升4.9%。相比起港人對寵物月均消費逾2,000港元，反映內地寵物經濟發展前景遠大。

對於發展寵物經濟，內地企業及當局都相當重視。香港早於上世紀50年代已具寵物經濟雛形，內地雖然起步較落後，惟憑藉內地龐大人口及寵物的需求，市場規模已是後來居上。

據《2023-2024年中國寵物產業白皮書（消費報告）》，內地於2012年至2022年期內，寵物市場規模由337億元增長至2,706億元，年均複合增長率23.16%，發展速度高過全球水平，料未來10年，寵物經濟年複合增長率約8%。

外國人較多的大城市如北京、上海，是內地較早擁有養寵文化的地區，至於深圳的養寵文化則由香港人帶起。隨着寵物經濟愈見龐大，近年部分大城市高度重視及支持寵物經濟，致力打造寵物友好城市，建設寵物友好公園、商場、公共交通及候機廳等。據悉，深圳市於2023年與寵物經濟相關企業逾8.8萬間，消費市場規模約120億元人民幣，寵物經濟成為推動消費的動力之一。

究竟內地寵物經濟的發展潛力有多大？據2021年中國統計年鑑，內地單人戶家庭的人口多逾1.25億人，佔整體家庭比例逾25%。隨着年輕人不婚主義盛行，孤獨人群增加，未來養寵需求將會大爆發。將毛孩作為精神寄託的年輕人，通常符合「學歷高、收入高、年齡低及寵齡低」特徵，願意高消費為寵物提供更好生活。此外，社交平台出現大量「萌寵KOL」，促進民眾養寵欲望及消費。