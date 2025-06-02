高盛料8月OPEC+將每日增產41萬桶　今明兩年油價平均看...

高盛發表研究報告預測，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)將在7月6日會議上決定在8月實現每日增產41萬桶石油，原因是現貨石油面對供應緊張、全球經濟活動數據好於預期，以及夏季季節性石油需求。

該行預計，由於第三季全球經濟增長放緩以及非OPEC國家新的大型項目正在增加，OPEC+將從9月起維持產量，預計在今年餘下時間內，布蘭特期油的平均價格為每桶60美元，紐約期油平均價格為每桶56美元，而明年兩者的價格將分別為每桶56美元及52美元，以反映美國頁岩油以外的供應增長將導致今明兩年石油過剩將分別為每日100萬桶及150萬桶。

另外，國際航空運輸協會(IATA)總幹事Willie Walsh接受外媒訪問時表示，全球航空業正受惠油價下跌，因為航空煤油成本下降，正幫助降低機票價格。油價通常是業界最大單一成本，油價與機票價格幾乎存在直接關聯，如果需求減弱，油價下跌有助業界抵銷任何放緩的影響。他亦表示，雖然較低機票價格通常會刺激需求，但亦會降低整個行業的總收入。