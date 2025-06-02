羅奇修訂香港「玩完論」　指中美競爭反受益　點解咁講？

摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)去年發表「香港玩完論」引發軒然大波，如今修正有關說法，指中美衝突愈演愈烈，然而香港並沒有如他此前預期般遭受重創，反而可能正從中受益，原因是香港是中國最重要的國際金融窗口，具有獨特的地位。

羅奇去年2月的「玩完論」中強調香港經濟正面對三大挑戰，包括由於與內地的聯繫日益緊密，中國經濟放緩對香港的前景造成壓力；香港被夾在中美競爭之間；以及內地以國家安全法的形式進行干預，削弱香港自主權。

他表示，其中兩個因素仍然令人擔憂，香港「現在從經濟、行政和法律角度來看已經完全處於中國的軌道上」。而其中一個因素已經發生了變化，即中美衝突帶來的機會多於威脅。

他續稱，香港的金融成功可能更多地取決於其與中國的聯繫，以及美國施壓迫使中美之間實現全面金融脫鈎的影響，而香港可以從中受益。促使羅奇改變想法的原因之一，是香港與內地建立更緊密的聯繫，被證明是一個積極因素，並指自己如果我再次就有關議題撰文將寫道：「香港或許正在經歷一場復興，因為它具有中國特色」。

他又提到，美國總統特朗普的政策，例如如取消中國留學生簽證，以及打擊哈佛等精英大學，可能促使人才流向香港。

羅奇補充道，雖然他寫的文章是「香港完了」，但直言「不到最後，一切都沒有結束」。