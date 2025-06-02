李偉傑：恒指宜守穩22800點　車股未到入場時機

內地上月製造業PMI繼續回升，惟港股6月開局隨即下挫，恒指曾跌逾600點。天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，市場擔心中美貿易談判陷入僵局，加上內地股市假期休市，在北水暫停並欠缺利好消息下，港股短期現明顯調整壓力。他相信要待周二(3日)北水回歸後，大市才見真章，留意恒指在22,800點能否見支持，若失守或會進一步下試100天線約22,100點，上方阻力則在23,600點。

針對近期內地車企新一輪「價格戰」，中國工業汽車協會周六(31日)發文表示，「價格戰」嚴重影響企業正常經營，倡議所有企業嚴格遵從公平競爭原則。李偉傑指，市場關注汽車行業資金鏈甚至債務問題，自上周起多隻車企的股價顯著下跌。雖然他認為部分車企的促銷活動是合理的，但內捲情緒持續升溫，或會影響海外市場表現，建議現階段可優先關注相關銷售數據，待市況喘定後再考慮入場。