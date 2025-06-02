陳政生：TACO及BYD成熱搜　投資者如何自處？

「TACO VS BYD」，本身是風馬牛不相及的兩組字，近日卻成為市場上熱搜榜的常客。

TACO(Trump Always Chickens Out)意思即是「特朗普經常膽怯退縮」，所指的關稅政策搖擺不定，經常在關鍵一刻跪低。關稅的劇情在過去兩個月無間斷轉變，無論是特朗普本身的取態，甚至乎法院的判決，都是不停左右搖擺。看似有進展，其實就是原地踏步。當今的TACO，其實就是「狼來了現代版」。市場是聰明的，一兩次被欺騙或者會相信，但第三四五次的欺騙，相信程度便會降低，亦即是市場的反應將會變得遲鈍及緩慢。再說白一點，往後市場的走勢，更大程度會沿着其自身基本面及形態而行走，無需跟車太貼了。

恒指自身有回吐需要

本欄早於22/5早市23600至23700左右即市提出宜先行獲利，背後原因為港匯偏弱及北水減少。26/5再次提及港股反彈周期「凸曬」，並提防恒指跌破23,059。若下破，整體港股將會大概率迎來更大的回吐壓力，首個支持位為MA50约22,750，但更大機會是測試4月23日至4月30日的平台位置約22,000點左右。若於22/5跟隨提示在23,600左右沽出，當到達上述相關位置又可重新分段入市了。

[BYD]

除了TACO，另一個常見搜尋字就是BYD比亞迪！近日出現很多標題黨，以「比亞迪=恒大=爆雷」來形容及描述。這裏想跟大家作一個全面性的分析。三年前恒大爆雷，直接拖跨了整個內房市場，爆雷的原因這裏不再描述。反而值得探究的是恒大爆雷帶給甚麼痛楚！

第一：恒大富時賣的絕大部分是樓花，受爆雷影響，第一類遭殃的就是買了樓花的業主。當時有媒體統計，恒大爛尾樓有162萬套，涉及600萬業主。

第二：另一群遭殃的就是債券持有人。據當時恒大2022年報所顯示，恒大集團總負債高達24,374.1億元人民幣。恒大除了在境內發行人民幣債外，亦大量於境外發行不同系列的美元債，當中大部分境外美元債就是在香港發行，當時有投資於相關美元債券的機構及專業投資者，可謂為數甚廣，相關債券現時價值不到發行價十分一。

那麼，假如比亞迪真的出現爆雷，情況又如何呢？

第一，比亞迪現時庫存極度充裕，反而出現去庫存問題。簡單來說，買了比亞迪車一定收到車，跟買了恒大樓不能收樓，是兩碼子的事。

第二，從債務上看，比亞迪的負債主要來自營運資金的供應鏈融資，這部分負債主要包括未到期的供應商貨款、即將發放的員工薪酬、尚未繳納的稅費，以及合同負債。從債務結構看，有息負債(向金融機構借款和發行的債務)只佔小部分。

換句話說，就算比亞迪真的爆雷，也不會出現像恒大債務違約這類直接及廣泛的影響。以筆者就職的公司為例，截至今天，並沒有為任何一間內地車企上架美元債券，即時說在債權人這一維度來說，影響基本上是零。

比亞迪股價短期壓力大

因此，從上述兩個維度出發，坊間以比亞迪面對之困境與恒大爆雷作比較，筆者認為兩者有根本性的分別，起碼受影響的潛在人群已有著明顯的不同。

不過，空穴來風未必無因。近日從中央出文的內容，以「加大力度整治汽車行業『內卷式』競爭」為題，再拼上「4s店0公里二手車」所衍生的銷售亂象，確實需要對比亞迪及其他車企的經營模式以及其股價作出警惕！

從技術圖表分析，過去三個月比亞迪股價整體向上，然而其RSI及MACD未能有效跟隨，出現背馳，比亞迪股價短期壓力仍大。此外，比迪亞業績增長背後有部分來自國家補貼，這也是市場對其盈利其中一個憂慮。

不過，若股價出現更深調整後，中線投資或仍有價值。兩個月前，比亞迪配售1.298億股新H股，相當於擴大後H股約10.57%及擴大後股份總數約4.27%；每股配售價335.2元，集資435.09億元，紓緩短線資金壓力。再加上中央政府大力推動綠色能源及AI智能，相信中央政府對相關行業的補貼短期內未必有太大改動。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生