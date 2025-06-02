利奧坊‧首隅下周起展開交樓程序 加推25伙一房單位

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周內會開放現樓單位予代理及準買家參觀。今期項目售出125伙，套現逾7億，平均成交呎價約19,327元。而整個利奧坊系列則已賣出2,141伙，總套現逾132億元。

他續指，集團旗下灣仔活道項目有機會第三季推出市場，涉及160伙，正籌備示範單位。年內有機會登場的其他樓盤包括土瓜灣庇利街項目，利奧坊項目第6期，以及與其他發展商合作的啟德承豐道18號。現時拆息下跌，供樓人士的成本減輕，同時剛性需求龐大，展望下半年樓市會穩定發展。

該公司副總經理李菲茹表示，利奧坊‧首隅的價單6號單位實用面積由252至285方呎，折實售價由508.89萬至582.64萬元，折實呎價由19,379至21,497元。

該盤同日對傳媒開放兩個頂層特色戶以供參觀，層與層之間的高度達4米，玄關位置備有隱藏式摺凳，單位引入智慧家居系統，操控燈光及部份家電。預計短期內招標出售，呎價參考同系列4期及3期特色戶。