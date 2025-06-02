Vodafone與長江和記完成合併英國電訊業務

合併公司名為Vodafone Three，Vodafone 將持有該公司51%股權，CKHGT則持有49%股權。Vodafone將把Vodafone Three業績合併計入集團財務報告中，目前領導Vodafone英國的Max Taylor將擔任合併公司行政總裁，3英國的Darren Purkis則出任財務總監。

合併公司將在未來10年間投資110億英鎊，創建歐洲其中一個最先進的5G網絡，為英國數以百萬計客戶和企業帶來極其優越的流動通訊體驗。

Vodafone集團行政總裁 Margherita Della Valle指，熱切期待馬上開展網絡建設計劃，盡快為客戶營造更廣泛的覆蓋，以及質素更佳的網絡服務，又指交易圓滿重塑Vodafone在歐洲的版圖，並已準備就緒，迎接未來的發展。