Vodafone與長江和記完成合併英國電訊業務
2025年06月02日 14:23
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Vodafone與長江和記(00001)旗下全資附屬公司CKHGT宣布，雙方在英國的電訊業務Vodafone英國及3英國已於5月31日完成合併。長江和記副主席及CKHGT執行主席霍建寧稱，兩企合併能推展客戶期望的世界級流動通訊網路，同時為股東釋放龐大價值，讓集團收回約13億英鎊淨現金。
合併公司名為Vodafone Three，Vodafone 將持有該公司51%股權，CKHGT則持有49%股權。Vodafone將把Vodafone Three業績合併計入集團財務報告中，目前領導Vodafone英國的Max Taylor將擔任合併公司行政總裁，3英國的Darren Purkis則出任財務總監。
合併公司將在未來10年間投資110億英鎊，創建歐洲其中一個最先進的5G網絡，為英國數以百萬計客戶和企業帶來極其優越的流動通訊體驗。
Vodafone集團行政總裁 Margherita Della Valle指，熱切期待馬上開展網絡建設計劃，盡快為客戶營造更廣泛的覆蓋，以及質素更佳的網絡服務，又指交易圓滿重塑Vodafone在歐洲的版圖，並已準備就緒，迎接未來的發展。