3月底強積金總資產值為1.34萬億元　

積金局公布，截至2025年3月底，強積金總資產值約為1.34萬億港元，較10年前增加1.25倍。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.5%及4.0%，高於同期1.8%的年率化通脹率。

於今年3月底，352萬個強積金帳戶有投資於DIS(預設投資策略)基金，佔全部1,126萬個強積金帳戶超過3成；有關投資總資產值為1,381億元，佔強積金總資產值超過一成。

在2017年4月1日推出的DIS截至2025年3月底，其核心累積基金及65歲後基金分別錄得5.7%及2.0%的平均年率化淨回報，較同期1.8%的年率化通脹率為高。

強積金可扣稅自願性供款(TVC)帳戶數目共有8.7萬個，按年上升15%。TVC帳戶的供款總額在2025年第一季達13億元，是自TVC於2019年4月實施以來最高季度數字，自實施以來相關帳戶的累計供款總額則為129億元。

另外，今年首季強積金已收總供款亦創季度新高，達239億元，其中$174億(73%)為強制性供款及65億(27%)為自願性供款；已支付權益總額共128億元。