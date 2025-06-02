華翠海灘別墅擬要約形式放售　由紀惠集團持有

仲量聯行指出，南區舂坎角海天徑3至7號華翠海灘別墅，早前推出市場放售後，接獲不少查詢，業主現決定以要約形式放售該豪宅獨立地段地皮，截止日期為7月29日。據了解，物業由紀惠集團持有，意向價約15億港元

該物業於1977年落成，現由12個分層單位及18座洋房組成，地盤面積約102,000方呎，可建樓面面積約57,375方呎，總實用面積約55,914方呎。

該盤12個A型分層單位的實用面積均約1,469方呎；12座B型洋房的實用面積均約1,872方呎；至於6座C型洋房實用面積均約2,637平方呎，地皮最高地積比率約0.56倍。

華翠海灘別墅位處傳統豪宅地段，鄰近牛奶公司舂磡角購物中心。車程約10分鐘便可達港鐵海洋公園站，前往跑馬地、銅鑼灣及中環商業區約15至20分鐘車程。

根據赤柱分區計劃大綱核准圖，物業現址劃為「住宅（丙類）」用地，可重建為3層獨立屋，連一層開敞式停車間。目前，12個分層單位中有8間持有租約、4間交吉；18座洋房中有14座連租約、4座交吉。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，華翠海灘別墅為目前私人市場上唯一放售的最大型豪宅獨立地段地皮，佔地逾十萬方呎，有利發展商裁剪布局。此類型地皮一向少有推出市場放售，預期是次要約形式放售將吸引投資者及發展商追捧。

該行香港資本市場部執行董事陳柱衡表示，該豪宅屋苑位置海旁，每個單位均飽覽海景，一向備受租客歡迎。加上豪宅租金持續上升，買家可購入重建後，保留作收租用途，回報也具吸引力。