百分百個人特惠貸款壞帳率增至19.3%　鮑克運：難免再增加

香港按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，中小企「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」在今年5月中的實際累計壞帳率分別為15.6%及19.3%，仍低於港府25%整體壞帳率的假設，不過，畢竟借款企業和人士有一段時間受疫情嚴重影響，財務狀況較不理想，加上香港經濟仍面對具挑戰性的外圍環境，壞帳難免會進一步增加。

他強調，相關計劃為非常時期下的特別紓困措施，不宜與市場上一般的商業貸款作比較。按證保險公司一直密切留意兩項產品的壞帳情況，並與貸款機構緊密合作，致力妥善處理貸款違約個案，一方面協助有意願還款的借款人，另一方面採取合適的催收行動以減低損失。

若借款人拖欠貸款，首要是與借款人跟進及了解其整體財務及資金情況，並與有償還債務意願和能力的借款人商討可行的還款方案，例如在過渡期內只償還利息、部分本金還款或其他彈性償還安排，以期借款人可盡快在債務重整安排下逐步恢復還款。

鮑克運舉例稱，有企業於2020年至2023年間透過四間銀行取得八成信貸擔保產品及「百分百擔保特惠貸款」下的貸款，至今已經償還總貸款本金的約三分之一，但有部分貸款出現逾期。該企業主動向銀行表達營商困難並希望磋商還款安排。經有關各方商討，該企業與其中一間銀行已大致達成還款協議，也成功與另外三間銀行就部分貸款辦理「部分本金還款」安排。上述償債安排為該企業提供了更大空間應對當前的挑戰。

可疑個案佔申請總數約5%

另外，若在檢視個案時發現涉嫌違法的行為(例如使用虛假文件)，按證保險公司和貸款機構會採取必要的行動，包括向執法機構舉報及提供協助。就中小企「百分百擔保特惠貸款」而言，截至2025年5月中發現的可疑個案有3,552宗，佔整體接獲申請宗數約5%，涉及貸款額約105億港元。其中1,514宗涉及約共50億港元的貸款申請(超過4成)在按證保險公司或貸款機構進行審查時已被拒絕或阻截，其餘2,038宗個案則於貸款提取後才被發現。這些個案部分仍在調查中，亦有部分已進入審訊甚至判決階段。

至於「百分百擔保個人特惠貸款」的1,989宗可疑個案當中，有1,544宗(接近8成)在申請審查過程中已被按證保險公司或貸款機構拒絕或阻截。這方面的工作減少了一些潛在的風險和壞帳損失。