本地基金3個月連環蝕沽10舖位　損手金額高近5200萬

盛滙商舖基金再連環蝕沽5個商舖，套現逾7,000萬港元，帳面損失近1,900萬元；該基金3個月內已合共賣出10個舖，全數都蝕賣，套現金額共約1.56億元，虧蝕近5,200萬元。

最新蝕售舖位包括新蒲崗爵祿街116至118號裕富大廈地下01B號舖，建築面積約220方呎，租客是熱狗店，以650萬元賣出，較2019年7月以買人價1,150萬元，低出約43.5%，為沽出商舖中蝕幅最大。另外，土瓜灣浙江街31D號地舖，租客是家品店，建築面積約620方呎，以1,398萬元售出，該舖於2022年5月以1,674萬元買入，蝕幅約16.5%。

至於，其餘3個均為港島區舖位，上環禧利街23號地下，租客是中式麵店，建築面積約640方呎，成交價2,150萬元。該舖2023年12月以2,800萬元買入，蝕幅約23.2%。西半山般咸道59至61號地下D號舖，建築面積約300方呎，租客是茶飲店，舖位於2023年7月以830萬元買入，現時蝕幅約18.1%。另外，賣出筲箕灣道180號地下2號舖，租客是鮮活超市，以2,180萬元沽；該舖建築面積約1,510方呎，於2023年9月以2,500萬元買入，蝕幅約12.8%。

該基金創辦人李根興表示，根據差餉物業估價署數據，舖位售價較疫前高位回落約四成，故基金也要面對現實蝕讓沽貨，今年目標要賣出價值約兩億至3億元街舖，現時已完成超過一半，之後再換入優質街舖，年底前重新出發。