朝疑射洲際級導彈　落入日專屬經濟區

北韓早前閱兵展示疑似新型固體燃料洲際彈道導彈後，南韓及日本指朝方周六（18日）向朝鮮半島東部海域，發射一枚洲際彈道導彈級別的遠程彈道導彈，落入日本北海道以西的日方專屬經濟區海域。分析指平壤此舉或反制美國及南韓下周三（22日）舉行延伸核威懾手段運用演習，以及美方就北韓問題召開聯合國安理會會議。

南韓聯合參謀本部表示，北韓周六下午5時22分在首都平壤市順安地區以高角度發射導彈，飛行距離約900公里。南韓軍方及情報部門認為這可能是火星17型洲際彈道導彈，北韓去年11月3日及18日亦被指發射這款導彈，其中第二次試射成功。

日本防衞省與南韓軍方通報的北韓導彈發射距離一樣，導彈最高飛行高度5,700公里，飛行約66分鐘後在下午6時27分落入北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區海域。這是自去年11月18日以來，北韓導彈再次落入日方專屬經濟區海域。

這是北韓今年第二次導彈發射活動，對上一次是今年1月1日。北韓外務省周五（17日）警告一旦美韓按照原定計劃舉行聯合軍事演習，朝方將採取史無前例的強硬應對措施；又批評聯合國安理會在美國的策動下，已經淪為美方對朝敵對政策的執行工具。

美國印太司令部周六表示，知悉北韓發射彈道導彈，正與南韓、日本及其他地區盟友與夥伴密切溝通；經評估後認為導彈不對美國人員、領土、盟友構成迫切的威脅，但美方譴責此類行為，呼籲朝方克制避免採取進一步違法、破壞穩定的行動。

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