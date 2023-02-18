俄州火車洩化學物　特朗普下周赴現場

美國俄亥俄州東巴勒斯坦化學物貨運列車出軌事故已過兩周，州長德萬（Mike DeWine）周五（17日）宣布數天內設立醫療診所，負責診症及解答居民疑慮；白宮也宣布提供聯邦支援。前總統特朗普決定下周親赴現場視察，其子唐納德嘲諷不敢落區官員膽怯。

診所計劃下周初開始診症，德萬希望確保無醫療保險的居民也能化解健康疑慮，強調此舉非因為發現水或空氣樣本有問題。他證實東巴勒斯坦市政用水安全，河水化學物質已經消散，僅餘出軌地點一段硫磺路有嚴重污染。另外，他再次呼籲國會審視鐵路安全問題，確立鐵路公司通報運載物的責任。

至於白宮周五宣布應俄州請求，派出衞生及公共服務部和疾病控制及預防中心的醫務人員等前往當地測試評估。交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）周四（16日）指，美國每年大約有1,000宗火車出軌事故，顯然仍有更多工作要做。

西維珍尼亞州民主黨國會參議員曼希（Joe Manchin）稱，很高興環境保護署署長列根（Michael Regan）周四視察當地，卻無法接受政府高員花近兩周才出現。他敦促總統拜登及布蒂吉格提供災害完整評估，制定全面應對計劃。