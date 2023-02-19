美稱俄對烏犯反人類罪　華擬定政治解決文件

俄烏戰爭本月24日迎來開打屆滿一周年，成為正在德國舉行的慕尼黑安全會議焦點。美國副總統賀錦麗上周六（18日）表明，美方正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下反人類罪，將追究責任。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅稱，中方本月底前擬定闡述關於政治解決烏克蘭衝突的立場文件。

賀錦麗稱俄烏開戰數天起，外界就目睹俄軍可怕暴行和戰爭罪行，美方檢視廣泛證據，例如馬里烏波爾劇院平民死亡，俄軍襲擊婦產醫院，大規模驅逐烏克蘭兒童，強姦、酷刑和處決殺戮平民，毫無疑問是反人類罪。美國國務卿布林肯認同俄方軍隊和官員犯反人類罪，突顯莫斯科對烏克蘭平民造成驚人苦難。俄羅斯駐美國大使安東洛夫批評，美方試圖以此為自己煽動烏克蘭危機辯護。

儘管認定俄羅斯犯反人類罪具有重要象徵意義，但美國缺乏廣義界定反人類罪的聯邦法規，相信這一決定不會引發具體後果。賀錦麗同時強調無論需要多長的時間，都繼續支持烏克蘭；又對中國過去一年與俄羅斯深化關係感到不安，警告北京向莫斯科提供致命支援的任何舉措，破壞以規則為基礎的國際秩序。

王毅同日在慕尼黑安全會議發言，預告將呈交有關政治解決烏克蘭問題的立場文件，當中重申必須尊重領土完整和主權、不應該發動核戰等。他直言這場戰事不能夠繼續，對俄烏談判中斷表示遺憾，不點名批評有些勢力不想讓衝突停下，不關心烏克蘭人民死活和歐洲受傷害，恐怕有比烏克蘭更大的戰略目標。