日美美術館合作　發現畢加索畫作底稿

日本愛知縣美術館聯合美國的兩間美術館，透過可以捕捉光波長的特殊相機，在西班牙已故畫家畢加索的一幅名畫中，發現除了表面的畫像外，底層還有另外一個人物，相信是畢加索作畫時描繪。館方指這是有關畢加索畫作的重大發現。

日媒上周五（17日）報道，由去年5月開始，美日兩國美術館聯手，研究畢加索在1902年創作的《披肩的女人》，發現畫底下有一個坐立的人形，筆觸清晰可見，屬1900年至1904年之間，畢加索的藍色時期最頻繁描繪的姿勢。愛知縣美術館工作人員副田一穂表示，畢加索長期被認為是遙不可及的天才或大師，但這次發現讓人們與他的距離拉近了一步，雖然沒有更多細節顯示當時畢加索如何作畫，但該底層圖像顯示出畢加索作畫時的部分過程，是一次非常重要的發現。

畢加索的藍色時期大多描繪生死、貧困等主題，因為系列畫作都以藍色為主色調，所以被稱為藍色時期。這次被研究的《披肩的女人》是由日本東海銀行花14億日圓（約8,187萬港元）購入，1992年贈送給愛知縣美術館收藏。