布林肯和王毅會晤　氣球事件以來中美首次高層接觸

美國國務院上周六（18日）證實，美國國務卿布林肯與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議期間進行會談，這將是氣球事件以來美中最高層級接觸。今次是非正式接觸，王毅表明了中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力對中美關係造成的損害。

美國國務院發言人指，布林肯直接表明不能接受中國高空偵察氣球在美國領空侵犯美國主權及違反國際法，強調絕不能再發生這種不負責任的行為。布林肯強調，美國不會容忍主權受到侵犯，又指中國的氣球計劃遍及五大洲的逾40國領空。他指，美方將與中國競爭，並會毫無歉意地捍衞美國的價值觀和利益，但美國不想與中國衝突，亦不想尋求新冷戰，強調兩國始終保持外交對話和暢通溝通渠道的重要。

布林肯在會後接受美媒採訪，他稱中方沒有就事件道歉，不過認為這是一個機會，讓美國清晰及直接地說出，中國派監察氣球到美國領空的行動不可接受。布林肯透露，美方對中國考慮向俄羅斯提供致命武器的情況感到憂慮，並稱中美雙方應設開施溝通渠道，世界亦期望中美負責任地管控兩國關係。

中國外交部周日（19日）通報，王毅是應美方請求同布林肯非正式接觸，指出美方在所謂飛艇事件所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

另一邊廂，美國總統拜登周一至周三（20日至22日）訪問波蘭，是過去12個月內第二次到訪當地。他周二（21日）將與9個北約東翼國家領袖會面，並就全球如何支援烏克蘭人民一事發表演說。波蘭總統杜達出席慕尼黑安全會議時表示，拜登此行具有全球意義。