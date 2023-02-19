朝官媒證實　昨發射火星15型洲際彈道導彈

北韓官媒朝中社周日（19日）證實，上周六（18日）發射火星15型洲際彈道導彈。報道指，今次發射訓練沒有事前計劃，而是在凌晨下達緊急火力備戰指示，到早上8時，北韓領導人金正恩突然下達命令書，指示動員導彈總局第一紅旗英雄連，使用火星15型洲際彈道導彈訓練。

部隊接獲命令後，下午在平壤國際機場以最大射程方式、高角度發射火星15型洲際彈道導彈，導彈發射至5,768.5公里高度，飛行989公里，飛行了4,015秒，精準打擊東部海域的目標區域，獲評為「優」。勞動黨中央軍事委員會高度評價，並向導彈部隊下達徹底保持戰鬥態勢的指示。報道指，在美國和南韓的軍事威脅日趨嚴重下，突發洲際彈道導彈發射訓練，驗證北韓戰略核力量，凸顯核武力的備戰狀態，驗證反應性、信賴性和戰鬥性等。

另外，北韓國務委員會委員、勞動黨中央委員會副部長金與正周日發表演說，稱凡是真正擔憂朝鮮半島局勢及希望和平的國家，都不應縱容美國及其勢力迫使主權國放棄合法自衞權，指摘南韓與美以應對威脅的招牌，喧嚷擴張遏制力及聯合防衞態勢，暴露出其野心及企圖，只會愈來愈破壞地區穩定。她提醒韓方，平壤不會用洲際彈道導彈瞄準首爾，也無意與韓打交道，但強調會有力地應對任何敵對行為。

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