98歲前總統卡特　在家接受寧養度餘生

美國在世最年長前總統卡特（Jimmy Carter）年屆98歲，其健康近年明顯轉差。他上周六（18日）決定不再接受額外治療，改為留在家中接受寧養照顧，與親人共度人生最後時光。1977年至1981年，他成為第39任總統時，曾促成美中兩國1979年建交，卻因伊朗劫持人質事件等問題遭遇挫折，最終不敵另一已故前總統列根，是近代少數競逐連任失敗總統。

受到侵襲性黑色素瘤開始擴散至肝臟及腦部影響，卡特身體近年日漸衰弱，已鮮有在公開場合亮相。由他創立的慈善機構卡特中心上周六發簡短聲明稱，卡特同日決定放棄接受治療，改為留家安享晚年，獲家人及治療團隊支持。聲明最後提及，卡特家人希望在此時刻能夠保持私隱，同時感謝支持者關心。

美媒上周六引述消息報道，總統拜登已獲告知卡特不願接受治療。他是卡特長久以來支持者，曾於1976年提名對方競逐總統，就連上任總統100天當日亦親赴喬治亞州普萊恩斯，與卡特及前第一夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）見面。

連同已故前總統老布殊及另一前總統特朗普，隸屬民主黨的卡特也是美國過去40多年來僅完成一個任期就下台總統，卻在任內促成美中建交，同年見證以色列與埃及簽署和平條約。2019年1月美中建交40周年，他受訪時坦言自己在白宮完成最有長遠意義重要成果，正是美國與中國之間外交關係正常化。

然而，卡特任內經歷通脹問題，加上1979年伊朗人質危機，52名美國人質受困美國駐伊朗大使館長達444天，埋下爭取連任失敗導火線。1980年總統選舉，他不敵共和黨對手列根，卸任後成立卡特中心，開始出訪世界各地參與和平談判，繼續透過另一身份實踐其世界外交願景。

1994年，美國與北韓之間緊張關係接近臨界點之際，卡特同年6月親赴平壤，與北韓時任領袖金日成會面，成功解決朝鮮半島核危機。他2010年8月再次訪朝，救回被關押在勞改營的美國人戈梅斯（Aijalon Gomes），至翌年5月最後一次踏足當地，尋求解決北韓糧食危機。由於多年來致力尋求透過和平方法解決國際衝突，促進民主人權及推動經濟社會發展，他2002年獲得諾貝爾和平獎。

卡特下台後外訪地區包括香港，他2011年12月12日前往香港浸會大學，出席「卡特中心－香港浸會大學項目辦公室」開幕儀式，推動世界和平及紓解民困。他稱自己從小就對中國擁有濃厚興趣，首次訪港是1949年。當被問及如何評價任內貢獻時，他說：「我在任期間，美國沒有扔過一個炸彈，沒有射過一枚導彈，沒有打過一發子彈。」

與其他前總統相比，卡特下台後返回家鄉普萊恩斯，過上較為樸素生活，每年更抽時間做義工。美國《華盛頓郵報》2018年8月17日曾列登一篇文章，內容講及卡特與羅莎琳退休之後日常生活，連同養老金、辦公室、員工及其他支出每年僅花費納稅人約45.6萬美元（約355.7萬港元），金額遠較其他前總統克林頓、小布殊及奧巴馬為低。