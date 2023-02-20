朝今晨實彈射擊火箭炮　疑列美韓空軍基地為打擊目標

南韓軍方周一（20日）表示，北韓當日早上向東部海域發射2枚短程彈道導彈，是3日內第2次發射導彈，相信是要回應美國轟炸機與日韓軍機演習。北韓則指，當日早上是發射兩次多管火箭炮，金正恩妹妹金與正透過官媒朝中社發表嚴厲措詞，指北韓以太平洋作為其射擊靶場的頻度視乎美國。

南韓聯合參謀本部指，探測到北韓平安南道肅村地區於當地早上7時至7時11分有試射活動，未知詳情。日本防衞省表示，北韓於早上6時59分左右發射第一枚導彈，最高飛行高度為約100公里，飛行400公里。第二枚導彈於早上7時10分左右發射，最高飛行高度50公里，飛行350公里。兩枚導彈均沒有落入日本專屬經濟區水域，日本政府已通過駐中國大使館渠道向北韓提出嚴正抗議，首相岸田文雄向相關部門下達3點指示，要求向國民提供迅速且準確的信息，確認飛機和船舶的安全，準備好應對不測事態。

朝中社其後發聲明指，人民軍當日早上7時進行實彈射擊演練，包括發射多管火箭炮，一支炮兵部隊從600毫米火箭發射系統，向距離發射地395公里和337公里的兩處東部海域標靶發射兩枚火箭炮。朝中社指，僅4枚火箭炮就可把敵人的軍用機場夷為平地。韓媒分析，如果以平安南道肅川地區為起點計算飛行距離，炮彈射程將覆蓋南韓忠清北道清州市和烏山市，以及全羅北道群山市，部署F35A隱形戰機的清州基地和美軍烏山、群山空軍基地相信被設定為模擬打擊目標。

北韓上周六（18日）發射一枚洲際彈道導彈後，美國派出兩架轟炸機到朝鮮半島周邊空域與南韓及日本戰機演習，以提高美方執行延伸威懾的能力。南韓聯合參謀本部表示派出F35A隱形戰機及F15K戰機，在朝鮮半島上空與美國空軍B1B超音速轟炸機及F16戰機演習。這支由10多架軍機組成的空中編隊，從朝鮮半島西部海域上空飛越南韓南部地區，前往東部海域上空，提升聯合作戰執行能力。日本防衞省統合幕僚監部周日（19日）通報，美國空軍2架B1B超音速轟炸機及4架F16戰機，當天在日本海上空與日本航空自衞隊3架F15戰機演練各種戰術，目的是確認日本自衞隊與美國軍方的即時應對態勢，以及強化美日同盟的威懾及應對能力。

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