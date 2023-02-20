烏促供應F16戰機壓制俄空防　美國國會支持增

烏克蘭多次要求美國等西方國家提供F16戰機對抗俄羅斯，日前出席德國慕尼黑安全會議的美國國會代表團成員周日（19日）透露，他們在會上與烏克蘭外長庫萊巴等官員見面，對方尋求美國供應F16，以打擊俄軍的空防能力，讓烏軍無人機能突破俄羅斯前線。

代表團成員之一的參議員凱利（Mark Kelly）表示，烏方希望壓制敵人的防空，這樣就可讓烏克蘭無人機飛到俄羅斯前線的後方。烏克蘭空軍飛行員目前駕駛蘇制米格29戰機發射美國製造的AGM-88高速反輻射空對地導彈，基輔認為飛行員如果能用F16的更先進電子設備發射AGM-88導彈，就可更有效針對俄羅斯的S300和S400防空導彈系統。凱利指，烏方堅持需要能完成壓制敵人防空任務的戰機，更有效地摧毀S400防空導彈群。烏方官員強調，即使一般需要至少一年才能訓練飛行員掌握F16戰機的所有能力，但可以用幾個月時間教會飛行員掌握所需的有限戰機功能。

議員們相信美國國會對向烏克蘭提供F16戰機的支持在不斷增加，另一代表、共和黨籍參議員格雷厄姆同意烏克蘭需要F16，相信他們返回華盛頓後，即將決定美方是否開始訓練烏軍駕駛該款戰機。另一邊廂，5名跨黨派國會議員去信總統拜登請求向烏供應F16，他們認為需要F16戰機保護烏克蘭空域，並在烏軍地面部隊與俄軍交戰時提供掩護。

美國駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德周日則指，華府非常密切地並直接與基輔合作，確定烏方需要甚麼及何時需要。她強調，美方若提供烏軍無法使用及維修的武器，都是徒然，美方要確保烏軍接受使用相應武器的必要訓練和有能力應用。