應屆大學畢業生就業狀況佳　月薪中位數達4200坡元

新加坡傳媒周一（20日）報道，當地應屆大學畢業生的就業情況已全面恢復至新冠疫情前水平，去年87.5％大學生在畢業半年內找到全職工作，較前年上升3.5個百分點，創過去5年來新高。全職工作的平均月薪中位數增至4,200元（坡元，下同，約2.4萬港元），較前年多10.5%。

新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學以及新躍社科大學周日（19日）聯合公布畢業生就業調查。約75.8%畢業生（12,100人）參加截至去年11月的調查，了解他們在完成年終考試後半年內的就業狀況。

其中，積極求職或已受僱的1萬零700名參與調查者中，在大學畢業後半年內找到全職工作的人，從前年的84%增至去年的87.5%，屬過去5年新高。整體而言，包括兼職和自由業工作在內，去年有93.8%的畢業生在畢業後半年內找到工作，比率略低於前年的94.4%。

薪酬方面，工程系和資訊與數碼科技系的畢業生，平均月薪中位數增幅最大，工程系的從2021年的3,900元（約2.28萬港元）增至去年的4,600（約2.69萬港元）；資訊與數碼科技系的從2021年的5,000元（約2.92萬港元）增至去年的5,500元約（3.2萬港元）。月薪中位數過去兩年維持不變的是文學、設計和媒體系，為3,500元（約2萬港元）。