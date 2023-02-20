華報告批美霸權危害國際　大搞壟斷打壓科企

內地周一（20日）發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，稱揭露美國濫用政治軍事、經濟金融、科技文化霸權的惡行，讓國際社會看清美方做法對世界和平穩定和各國民生福祉帶來的嚴重危害。當中批評美國在高科技領域大搞壟斷打壓技術封鎖，圍追打壓具國際競爭力的中國高科技企業，已將逾千家華企列入各種制裁清單。

報告批評，美國借助盟友體系拉幫結派，在亞太地區強推「印太戰略」，糾集「五眼聯盟」、「四邊機制」和「美英澳三邊安全夥伴關係」，大搞封閉排他的小圈子，強迫地區國家選邊站隊，實質是製造地區分裂、煽動對抗、破壞和平。美國被指在1776年至2019年，於全球進行近400次軍事干預，34%針對拉丁美洲和加勒比地區，23%針對東亞和太平洋地區；而2001年以來，美國以反恐之名發動的戰爭和軍事行動已造成逾90萬人死亡。

報告另指摘，美國大搞單邊制裁和「長臂管轄」，至今已對古巴、中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉等近40國實施過經濟制裁，全球近一半人口受影響。美國又被指動用國家力量打壓和制裁華企，強化出口管制，嚴格投資審查，並在對華科技人才政策方面採取雙重標準，濫用科技霸權大搞網攻和監聽竊密等。報告呼籲美方反躬自省，深刻檢視自己所為，放棄傲慢與偏見，摒棄霸權霸道霸凌。