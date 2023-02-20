傳有大型高空氣球　再飛近夏威夷群島

美國接連擊落不明飛行物一事尚未完全解決，周日（19日）有報道指美國聯邦航空局（FAA）通知飛行員，一個大型白色氣球在夏威夷群島以東約965公里海域上空飄浮，高度約是4萬呎至5萬呎之間。印太司令部指得悉事件但無補充。

美國軍事網站The War Zone報道，FAA最早在夏威夷州時間早上7時46分，向飛行員發出有關大型高空氣球的警報，並要求飛行員發現有關空中物體後通報當局。美國海軍一架P8海上巡邏機飛往涉事氣球出現的空域，它沒有飛返美國大陸，而是在該空域執行任務持續6小時；報道指無法確認任務與氣球是否有關。

美國在夏威夷群島設有多個重要軍事設施，一個大型氣球一年前在考愛島附近空域飄浮，接近導彈防禦測試設施，美國空軍從檀香山派出F22隱形戰機到場調查。美國本月4日在南卡羅萊納州擊落中國間諜氣球後，揭發上述飛近考愛島的氣球屬於中方氣球偵察計劃；有指被擊落的氣球原定飛越或飛近夏威夷群島。

針對美國國會參議院通過涉無人飛艇事件決議案，全國人大外事委員會周一（20日）發聲明批評對方肆意炒作渲染「中國威脅」，惡意攻擊抹黑中國。