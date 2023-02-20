拜登今突訪基輔　烏再添5億美元軍援

周五（24日）是俄烏戰爭爆發屆滿一周年，美國總統拜登周一（20日）突然到訪烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基舉行會談。他停留約5小時期間，宣布追加5億美元（約39億港元）對烏軍事援助，同時對俄羅斯實施更多制裁；又聲言俄方這場征服戰爭已經失敗，西方沒有分裂，基輔、烏克蘭、民主在開戰一年後仍然屹立不倒。

白宮在拜登抵埗後發表聲明，他在聲明表示：「當世界準備迎來俄羅斯殘暴侵略烏克蘭一周年之際，我今天來到基輔與澤連斯基會面，並重申我們對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定不移承諾。近一年前，當俄羅斯總統普京發動入侵時，他認為烏克蘭很弱、西方國家處於分裂狀態。他以為可以戰勝我們，但他大錯特錯了。」

美烏兩國總統之後舉行會談，拜登宣布新一輪軍事援助，項目包括火炮彈藥、自走炮及反坦克導彈等反裝甲系統，對涉及戰爭、逃避制裁的俄羅斯精英階層及企業實施制裁。他向澤連斯基派定心丸，指美國對烏克蘭的支持是毋庸置疑，「一年後，基輔屹立不倒，烏克蘭屹立不倒，民主屹立不倒。美國人支持你，世界支持你」。

澤連斯基感謝拜登在烏克蘭「最困難時刻」來訪，指二人與各自團隊展開廣泛的討論，包括如何制止戰爭及取得成功、如何今年內取勝，形容「這次對話可以令我們更接近勝利」，當天的談判非常富有成效。他透露與拜登討論長程武器，以及其他可能援助但尚未提供的武器，同時讚揚美方此前提供阿布拉姆斯主戰坦克的決定。