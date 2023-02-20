芝士包酸瓜竟成大熱　古怪小食TikTok掀狂潮

芝士和酸瓜的獨特味道並非人人都能接受，但偏偏由這兩種食材泡製的一款「重口味」小食，卻似乎很受歡迎。美媒報道，一位網名克萊爾（Claire）的女子不久前在TikTok分享了自創小食「芝士包酸瓜」（pickle cannoli）的烹調短片，獲得了1,300萬的瀏覽量。無數用戶將之譽為終極小食，掀起一股風潮。

這款小食是先用加油的平底鑊將一片普羅沃洛內芝士（Provolone）烤到半溶，然後放入一整條醃酸瓜；再將以芝士包好的酸瓜煎至兩面金黃即成。克萊爾把這油膩鹹酸爆表的組合暱稱「小雞」（chickle）或「孕婦的夢想」（a pregnant girls dream）。有網民真的在家照辦煮碗，事後還上傳短片大讚味道天下無雙。

克萊爾表示，雖然她丈夫對這「美食」大叫噁心，但她極想分享這小吃希望找到其他同道中人。在接下來上傳的其他短片，克萊爾繼續嘗試了酸瓜配搭各種醬料的吃法，其中包括花生醬、大蒜味田園沙律醬等看來毫無關係而且高熱量調味料。講求健康飲食的人看來克萊爾簡直在玩命，但看她津津有味的樣子，又令人不禁心動想一嘗。